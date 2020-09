Varainkeruu ei ole ollut helppoa vallitsevassa tilanteessa, ja Catz aloittaa naisten Korisliigan maksimissaan kahdella jenkkivahvistuksella. Tavoitteena on saada pelintekijä ja sentteri.

Catz Lappeenrannan pitäisi aloittaa naisten korisliigakausi vajaan neljän viikon kuluttua vierasottelulla Helsingissä. Kotimaan osasto on kunnossa, mutta jenkkivahvistusten hankinta on toistaiseksi jäissä.

– Olemme kartoittaneet ja katsoneet, mutta en ole saanut vielä lupaa ruveta rekrytoimaan. Tarjouksia tai muuta ei ole vielä tehty, kertoo Catzin päävalmentaja Mika Haakana.

Varainkeruu ei ole ollut helppoa vallitsevassa tilanteessa. Liigakauden kestomenestyjä aloittaa korkeintaan kahdella yhdysvaltalaispelaajalla.

– Kolmea ei tule missään nimessä ainakaan tässä kohtaa. Kaksikin palasta täydentäisi joukkuetta mielestäni erittäin hyvin ja toisi parhaat puolet esiin. Jos jostain ilmestyy paljon rahaa, joukkuetta saatetaan vahvistaa kauden aikana.

Tuttujen pelaajien kanssa keskusteltu

Menestysluotsi tavoittelee joukkueeseensa pelintekijää ja keskushyökkääjää. Keskusteluja on käyty muun muassa aiempina vuosina Lappeenrannassa olleiden pelaajien kanssa.

– Tutun pelaajan kanssa saisimme homman aika paljon nopeammin kasaan, kun tulevat karanteenit ja muut.

Catzin viime kauden jenkeistä pitkä pelaaja Erica Covile teki heinäkuussa sopimuksen Romaniaan ja pisterohmu Natalie Day ei pelaa ensi kaudella perhesyistä.

Viime kauden ykköspelintekijä Jordan Jones on vapaana, ja hänen kanssaan on Haakanan mukaan juteltu.

– Varmaan olemme hänestä kiinnostuneista. Hän oli tosi pidetty tyyppi, mutta mitään konkretiaa ei tällä hetkellä ole. Enemmän olemme jutelleet yleisellä tasolla.

Naisten NBA:han neljä vuotta sitten varattu Jones saapui Catziin viime kaudeksi Puolasta. Hän oli alkukaudella heikossa kunnossa, mutta pääsi sittemmin hyvään vireeseen, kunnes loukkaantui keskitalvella.

– Se oli aika harmi, sillä hän oli silloin joulu–tammikuussa hyvässä lennossa.

Kotimaan osasto kunnossa

Kotimaisiin hankintoihin Haakana vaikuttaa enemmän kuin tyytyväiseltä.

Maajoukkuepelaaja Veera Pirttinen, 23, palasi Lappeenrantaan kahden ulkomailla viettämänsä kauden jälkeen. Sitä ennen BC Nokian kasvatti edusti Catzia viiden kauden ajan ja valittiin Korisliigassa vuoden puolustuspelaajaksi kaudella 2017–18.

– Sarjojen tilanne eri puolilla Eurooppaa epävarma varsinkin pääsarjojen alapuolella. Varmaan pelaajillekin hankalampi tilanne päästä ulkomaille, Haakana pohtii Saksassa ja Islannissa pelanneen Pirttisen päätöstä.

Vimpelin Vedosta saapui puolestaan Taru Timo, 20, jonka isosisko Tuulia Timo jatkaa Catzissä. Tärkeänä palasena Haakana pitää myös Roosa Kososen jatkosopimusta kasvattajaseuransa kanssa.

Jos jostain ilmestyy paljon rahaa, joukkuetta saatetaan vahvistaa kauden aikana. — Mika Haakana

– Emme olisi pystyneet kaikkien kanssa heistä taloudellisesti kilpailemaan, mutta onneksi he valitsivat Catzin tässä tilanteessa. Se oli hieno juttu.

Haakanan mukaan omista pelaajista Mari Kihlström on mennyt paljon eteenpäin. Iiris Muhonen on myös tehnyt paljon töitä kehityksen eteen.

– Suomalaisrungon tilanne on hyvällä mallilla. Siihen olen tyytyväinen. Toivottavasti saamme vielä ne yksi tai kaksi palasta lisää jollain aikavälillä.

"Keväällä ja kesällä oli enemmän kaikenlaista"

Aiemmin puhtaasti päävalmentajaksi kiinnitetyn Haakanan rooli seurassa vaikuttaa laventuneen viime aikoina enemmän yleismies jantusen suuntaan. Hän toteaa, että "varmaan keväällä ja kesällä oli enemmän kaikenlaista".

– Tällä hetkellä valmennan edustusta, minkä lisäksi olen välillä auttamassa U17-joukkuetta. Meillä on siinä aika lahjakas ikäluokka.

Ennen hän kasasi joukkueen pitkälti Boutros Malin kanssa, mutta Mali on sittemmin jäänyt syrjään joukkueen kokoamisesta. Haakana on vääntänyt etenkin jenkkipelaajien sopimuksia. Suomalaisten sopimuksista ovat yleensä vastanneet muut, niin nytkin.

– Urheilutoimenjohtajaahan meillä ei ole, Haakana sanoo.

Vili Kaijansinkko on viime vuosina vaikuttanut edustusjoukkueen taustalla eri titteleillä ja on vastannut myös sopimusasioista. Nykyään Kaijansinkko huolehtii isommista sponsoreista ja osallistuu varainkeruuseen.

Haakanan mukaan taustatoimijoita seurassa on parina viime vuotena ollut vähemmän kuin aiemmin, mutta nyt tilanne vaikuttaa taas paremmalta.

– Se on hyvä juttu, että juoksevia asioita hoitamaan ja arkea pyörittämään löytyi porukkaa, kun rupesimme keväällä rekrytoimaan. On hienoa nähdä, että ihmiset ovat olleet valmiita auttamaan hankalassa tilanteessa. Suurimmalle osallehan tämä on hyväntekeväisyyttä.

Koronavirus mutkistaa myös koripallosarjoja

Koronaviruksen ryöpsähtäminen päätti pelit viime keväänä ennen aikojaan ja luo synkän varjonsa myös alkavalle koripallokaudelle.

Catzin yleisökeskiarvo on viime vuosina ollut 350 katsojan luokkaa, mikä mahtuu voimassa olevan 500 hengen kokoontumisrajoituksen raameihin.

– Tuskin se tulee olemaan ongelma ainakaan runkosarjassa, kunhan ihmiset vain uskaltavat tulla paikalle, Haakana sanoo.

Seurojen tulee kuitenkin toimittaa koripalloliitolle ja poliisille areenasuunnitelma ottelutapahtuman turvallisesta toteuttamisesta.

Lappeenrannan urheilutalon katsomot ovat niin tilavat, että sinne riittävät turvavälit järjestynevät helposti. Catz aikoo suositella myös maskin käyttöä kotiotteluissaan.

Naisten liigalle on valmisteltu kolme vaihtoehtoista sarjaohjelmaa kauden läpiviemiselle, mikäli koronatilanne Suomessa heikkenee nykyisestä. Kahdessa mallissa pelataan alkuperäinen kolminkertainen sarja. Yhdessä vaihtoehdossa se typistetään kaksinkertaiseksi sarjaksi.