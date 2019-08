HPK:n menestys ja Leijonien sensaatiokulta ruokkivat SaiPan uskoa altavastaajan mahdollisuuksiin — Perjantaina pelataan jo Tampereella

SaiPan kausi käynnistyy harjoitusottelulla Tampereella. Päävalmentaja Tero Lehterän toiveissa on, että edellisen kauden virheistä on opittu.

Keltaiset ja mustat paidat vilkkuvat, kun joukkueellinen jääkiekkoilijoita poistuu harjoitusten päätteeksi pukuhuoneeseen. Kesä on kauneimmillaan, ja SaiPa on treenannut jäällä puolitoista viikkoa. Osa Liiga-joukkueista on jo korkannut kautensa Pitsiturnauksessa, mutta SaiPa pelaa ensimmäisen harjoitusottelunsa perjantaina Tampereella IFK:ta vastaan.

Tero Lehterä valittelee UK-areenan kylmyyttä ja kutsuu pihalle auringonpaisteeseen. Päävalmentajan kesä on ollut kiireinen. Pääkaupunkiseudulla asuvan perheen kanssa on vietetty paljon aikaa, mutta muuten Lehterä on etsinyt kerätystä analytiikasta vastausta siihen miksi viime kausi oli SaiPan osalta pannukakku.

— Puolustuspelaaminen oli sellainen, jossa me ei pärjätty, ja toinen oli liike. Fysiikka oli se, joka petti. Tehot eivät riittäneet kaksinkamppailussa, eivätkä luistelussa, Lehterä linjaa.

Haasteet fysiikassa huomattiin kesken kauden, mutta siinä vaiheessa oli jo myöhäistä. Lehterä kutsuu silloin tehtyjä toimenpiteitä laastarihommiksi, koska ongelmien syy oli harjoitusten jaksottamisessa. Kunto ei osunut kohdilleen silloin kuin piti.

— Viime vuonna siinä mentiin vihkoon ja nyt jaksotamme samalla tavalla kuin ensimmäisenä vuonna.

Taivas on siellä mestaruuspokaalissa. — Tero Lehterä

Lehterän SaiPa on palannut lähtöruutuun. Joukkueen kokoonpano on muuttunut viime kaudesta, kun esimerkiksi kaikki ulkomaalaisvahvistukset vaihtoivat maisemaa. Tilalle saatiin Teemu Ramstedtin ja Tomas Záborskýn kaltaiset kokeneemmat taiturit, mutta joukkueessa on myös paljon nuoria, kokemattomia pelaajia.

— Meillä on vähän samanlainen tilanne kuin ensimmäisenä vuonna siinä mielessä, että meillä on paljon pelaajia, jotka odottavat läpimurtoa. Tuleeko sitä vai eikö sitä tule? Meillä on nälkäinen ryhmä, Lehterä kuvailee.

Näyttöhaluisessa pelaajassa on puolensa.

— Uskoisin, että työmoraali on ehkä hieman korkeampi, Lehterä arvioi.

Lehterän mukaan viime kaudella puolustusmoraalista tuli sanomista, mutta ottaa siitä osan omaan piikkiinsä.

— Annoin vähän liikaa vapauksia ja sain näpeille siitä. Kun tein korjausliikkeen, niin niinhän se menee. Jos annat ensin kymmenen karkkia jollekin ja pyydät kolme takaisin, niin toisella on edelleen paha mieli, koska hän ei ymmärrä, että hän sai seitsemän karkkia. Niin se ihmismieli yleensä toimii. Ei aina, mutta näin kävi viime kaudella.

Viime kausi tarjosi SaiPalle muutakin kuin opetuksen siitä, miten harjoittelua ei kannata ajoittaa. Ensin HPK:n mestaruuteen päättyneen tarinan seuraaminen ja heti perään Suomen kultasensaatio antoi perspektiiviä omaan tekemiseen.

— HPK sen osoitti, että sellainen joukkue voi olla vaikka Suomen mestari. Esimerkiksi HPK:n viime kauden joukkueen materiaali, kun kauteen lähdettiin, oliko se top kympissä?

— Se, että menevätkö kaikki asiat maaliin, vaatii myötätuulta ja sitä HPK:lla oli. Maajoukkueellakin oli sitä. Pienemmillä resursseilla toimivalle joukkueelle se luo uskoa. Kun joku muu on sen tehnyt, sen voi tehdä uudestaan.

Ennen kautta arvuutellaan jo runkosarjan keväisiä sijoituksia. Lehterä uskoo, että SaiPaa kaavaillaan sijoille 10—13. Kevään tulos on kiinni joukkueesta itsestään.

— Se voi olla se materiaali, mitä meillä lähtökohtaisesti on, mutta tekemällä asioita yhdessä ja oikein ja kehittymällä yksilöinä... Taivas on siellä mestaruuspokaalissa, mutta sitä me lähdetään työstämään.

