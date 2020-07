Niclas Westerholm on nyt 40 runkosarjan ottelua valmiimpi kantamaan ykköstorjujan paineita hartioillaan. Matej Tomekin taso selviää myöhemmin.

Niclas Westerholmin optiovuoden käyttäminen oli varmasti tilanteeseen sopiva ratkaisu. SaiPan valmennus tuntee maalivahdin ennestään ja Westerholm puolestaan on 40 runkosarjan ottelua valmiimpi kantamaan tarjolla olevia ykköstorjujan paineita kuin vuosi sitten. Tuolloin keltamustat päättivät lähteä kauteen kahdella liigatasolla katsomattomalla kortilla eli Westerholmilla ja Karolus Kaarlehdolla.

Siinä mielessä tilanne on entisellään, että SaiPan maalivahtitandemi on edelleen melko nuori. Westerholmin uusi aisapari Matej Tomek on 23-vuotias, Westerholm täyttää saman verran parin viikon päästä.

Nyt ainoastaan toinen maalivahti on liigatasolla täysin katsomaton kortti ja miesten tasolla muutenkin melko kokematon tapaus. Vielä ei tiedetä, minkä tason kehitysaihioksi slovakialainen Tomek osoittautuu. Philadelphia Flyers varasi hänet vuoden 2015 varaustilaisuuden kolmannella kierroksella, mutta Pohjois-Amerikan nuorten ja yliopistosarjojen jälkeen Tomekilla on takanaan vasta kauden verran miesten pelejä, vaikka onkin ehtinyt jo debytoida Slovakian A-maajoukkueessa.

Viime kaudella hän edusti Dukla Trenciniä kotimaansa liigassa, joka viime vuosina on alkanut tarjota työpaikkoja Mestiksen kärkipään pelaajille.

Ihan outoon ympäristöön Tomek ei SaiPan muun slovakkikolonnan mukana saavu. Todelliset kiekkoniilot ehkä muistavat hänet täällä pelatuista alle 18-vuotiaiden kisoista keväältä 2014. Samoissa kisoissa maataan edusti myös Lappeenrannassa toista kauttaan aloittava puolustaja Mario Grman.