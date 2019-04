Koirat ja Ketterä täyttävät lauantaina Ukonniemen

Ukonniemeä odottaa tungos pääsiäislauantaina Ketterän ja koiranäyttelyn vuoksi. Ketterä kohtaa Mestiksen kolmannessa finaaliottelussa KeuPan jäähallissa kello 17. Aviasport Areenalla ja viereisellä hiekkakentällä on puolestaan päivällä Saimaa Easter Dog Shown ensimmäinen näyttelypäivä.

Koiranäyttelyyn tulijoilta on kielletty jäähallin parkkipaikalle pysäköinti. Koiranäyttelyn pysäköintipaikoille Aviasport Areenan pihalle ja entisen Taimitapion kentälle on järjestetty oma ohjaus.

Bussi kuljettaa

Saimaa Dog Show päättyy klo 15.30, minkä jälkeen myös jäähallin viereinen hiekkakenttä vapautuu Ketterän otteluun tulevien käyttöön. Jääkiekko-otteluun on järjestetty erillinen maksullinen bussikuljetus Rautionkylästä (lähtö klo 15.50) Vuoksenniskan, Sienimäen, Mansikkalan ja Imatrankosken kautta. Paluukyyti lähtee kymmenen minuuttia ottelun päättymisen jälkeen.

Kulku jäähallin pysäköintialueelle on lauantaiaamun ja päivän aikana hallin takaa Lammassaarentieltä. Kulku Ottelukadulta jäähallille on koiranäyttelyn ajan suljettu.

Lippuja vapautui

Mestiksen finaalisarjan kolmas kohtaaminen on ollut lähes loppuunmyyty jo useamman päivän ajan, mutta Ketterän mukaan lippuja on vapautunut myyntiin sekä verkon kautta että ovimyyntiin. Jäähallin lipunmyyntipisteessä on myynnissä lippuja noin 80 istumapaikalle ja parikymmentä seisomapaikkaa, jotka ovat vapautuneet KeuPan kiintiöstä. Myynti hallilla alkaa lauantaina klo 15.

Ottelu näkyy myös jäähallin ulkopuolella olevalta screeniltä. Sen viereen on rakennettu 200-paikkainen terassi.