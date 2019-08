Lappeenrannan Moottoripyöräilijöiden 15-vuotias Noora Uro haastoi konkarit Muukon motocrossradalla — Jere Uro: "Tytär ei voi aikuisena sanoa, että isä ei viettänyt hänen kanssaan aikaa"

Moottorien huuto Muukon kilparadalla on korvia huumaava. Aurinko paahtaa hiekkakenttää ja paikalle tuodun jäätelökioskin pakastimen pohjalta löytyy enää kookosta. On motocross-liigan toiseksi viimeinen kisaviikonloppu, ja tuulimyllyjen katveeseen on kerääntynyt alan innokkaita harrastajia ja tulevaisuuden kuskeja ympäri Suomea.

Yksi heistä on teltan varjossa voimia keräilevä 15-vuotias Noora Uro. Suomen cupissa MXD-luokassa ajava Uro oli ensimmäisessä erässä kolmas, kun ympärillä kaasuttelivat kokeneet kymmenisen vuotta vanhemmat kuskit, mutta huippusuoritus vaati veronsa. Isä Jere Uro mietti jo millaisesta kanveesista tytären pitääkään nousta, mutta onneksi merisuola vesilasissa näyttää auttaneen.

— Hän ajoi kolmen kärkeen ja pystyi haastamaan, vaikka muut ovat ajaneet kilpaa jo silloin, kun hän on vasta syntynyt, Jere Uro kertoo ylpeänä.

Mika Strandén Noora Uro joutui lepäilemään hyvän tovin kahden erän välillä. Kuuma keli ja painava pyörä toivat päivään oman haasteensa.

Toiseen erään Uro valitsee lähtöpaikan kaukaa oikealta, kun muut kuljettajat suosivat suoraan radalle suuntautuvaa vasenta reunaa. Riski kannattaa tutulla radalla, ja Uro saa vapaalla kaistalla paremman vauhdin kurviin, jossa tavoittelee kärkipaikkoja. Erän edetessä hänen sijoituksensa asettuu viidenneksi, joka on myös yhteenlasketuissa tuloksissa Uron lopullinen sijoitus.

Sitä Uro ei vielä tiedä voisiko motocross olla hänen tulevaisuuden ammattinsa, mutta haaveissa on paikka tehdastallissa. Tulevat virstanpylväät ovat selvät.

— Kymiringillä on MM-sarjan kilpailut ensi vuonna. Tavoitteeni on kisata siellä, Noora Uro päättää.

Tavoite ei ole mahdoton. Takana on jo saavutus olla ensimmäinen tyttö poikien motocross-sarjassa, ja hän on ollut ensimmäinen SM-pisteitä ottanut tyttöjuniori.

Itsepäinen ja avoin

Uro on mukana huippu-urheiluvalmennuksessa Hyvinkäällä, mutta hän edustaa Lappeenrannan Moottoripyöräilijöitä. Toinen seuran kisaviikonloppuun osallistunut naiskuski oli Iiris Penttinen, joka oli MDX-luokassa 12. Kokeneempaa kalustoa edustava Maarit Mäkinen jättäytyi puolestaan pois puomin takaa ja vastasi kilpailun käytännön järjestelyistä.

Käärinliinoissa ei ole taskuja, eikä ole ainakaan tarvinnut hakea lasta putkasta. — Jere Uro

Mäkinen tuntee Urot pidemmän ajan takaa ja hän on ottanut Noora Uron siipiensä suojaan. Nuoren kuskin hän nimeää lellikikseen, vaikka ensikohtaaminen oli täynnä kipinöitä.

— Kiukkupäinen, Mäkinen naurahtaa ensimmäiseksi huomiokseen Noora Urosta.

— Hän sai kilpailun jälkeen hirveät kilarit jostain. Suuttui ja mustaksi muuttui. Siinä oli jotain, joka vei sydämeni.

Itsepäisyyden vastapainoksi Mäkinen mainitsee positiivisuuden ja avoimmuuden. Nuori ajaja on saanut kuluneen vuoden aikana paljon rohkeutta, vaikka on siirtynyt suurempien pyörien pariin, ja loistaa esimerkiksi someosaamisellaan. Välitön asenne ja sosiaalisen median hallitseminen on tuonut myös muutamia kaivattuja sponsoreita.

Jere Uro myöntää, että tyttären kilpa-ajoon on uponnut paljon euroja ja autolla on ajettu kymmeniätuhansia kilometrejä. Lajivalintaa isä ei kadu.

— Käärinliinoissa ei ole taskuja, eikä ole ainakaan tarvinnut hakea lasta putkasta, hän toteaa hyväntuulisesti.

— Tytär ei voi aikuisena sanoa, että isä ei viettänyt hänen kanssaan aikaa.

Mika Strandén Uron taidonnäyte ulkokurvissa.

Nuorille kiitosta Muukon tapahtumasta

Valtaosa viikonlopun kilpailuista olivat motocross-liigaa, mutta samalla kilpailtiin muun muassa MX50:n kansallisessa luokassa sekä MXATV:n SM-osakilpailu. MXATV:n mestariksi nousi Jesse Uusitalo.

Tapahtuman suuruusluokan vuoksi esimerkiksi toimitsijoita tarvittiin 80. Rataa pystyttämässä oli kilpailunjohtaja Maarit Mäkisen mukaan 5—6 aktiivista talkoolaista.

— Pikaisia tilanteita, jatkuvaa kiirettä. Kilpailut etenivät sujuvasti eikä isoja loukkaantumisia tullut, kertoi kilpailusihteeri Manu Laine.

Laine kehui varsinkin tapahtumaan osallistuneita mopomiittiläisiä, jotka olivat mukana talkoojoukossa.

— Palaute nuorilta oli iloista, että on tapahtumia, joissa heillä on mahdollisuuksia tehdä ja auttaa.