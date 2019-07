Aatu Suoraniemi pistää pallot tarkasti pussiin, lappeenrantalaisesta Fouli Billiard Teamista lähtee neljä nuorta biljardihaita EM-kisoihin Hollantiin

Aatu Suoraniemi lyö palloa rennosti t-paitaan ja farkkuihin pukeutuneena biljardisali Foulissa Lappeenrannan keskustassa. Kisoissa lajietikettiin kuuluu yleensä vähintään suorat housut ja kauluspaita.

— Se menee vähän kilpailun tason mukaan, miten tiukka pukukoodi on. Normaalisti se on suorat housut, mustat kengät ja kauluksellinen paita, pikee-paita tai joku muu, Suoraniemi kertoo.

Suoraniemi, 18, on pelannut pool-biljardia noin neljän vuoden ajan. Hän kilpailee lajin kaikissa pelimuodoissa eli kasipallossa, ysipallossa, kymppipallossa ja straight poolissa (14.1).

Kaikki alkoi yökylästä kaverin luona.

— Kaveri ehdotti, että mennäänkö pelaamaan biljardia. En olisi millään jaksanut, mutta lähdin sitten ja se olikin ihan kivaa. En löydä mitään erityistä kohtaa, jolloin sytyin lajista, vaan se lähti jotenkin pikkuhiljaa.

Pallojen pussittaminen kiehtoo, koska verkapöydän äärellä oppii koko ajan kaikkea uutta.

— Kyllä se varmaan se on. Kun luulee, että alkaa tietää lajista jotain, tajuaakin, ettei tiedä vielä paljon mitään. Koko ajan löytyy uusia kerroksia.

Kasipallossa juniorien SM-kultaa

Parhaimpina saavutuksinaan biljardissa Suoraniemi pitää kasipallon juniorien SM-kultaa tältä vuodelta sekä straight poolin viidettä sijaa yleisessä sarjassa.

Viime vuonna hän pelasi ensimmäistä kertaa juniorien EM-kisoissa Hollannissa, jonne hän matkustaa jälleen EM-kisoihin parin viikon kuluttua.

Suoraniemi on pelannut kahdesti myös Pohjoismaiden mestaruuskisoissa, joissa hän oli ensimmäisellä kerralla sarjassaan kolmas.

— Muuten kansainvälisistä kisoista ei ole tullut mitään mainittavia saavutuksia, paitsi yksi merkittävä voitto, kun edellisissä EM-kisoissa voitin senhetkisen Euroopan yleisen sarjan ranking-listalla kakkosena olleen pelaajan.

Lajiväki ei panisi pahakseen, että biljardisaleilla kävisi paljon nykyistä enemmän nuorisoa. Suoraniemi myöntää, etteivät hänenkään kaverit käy juurikaan palloja pussittamassa.

— Välillä olen saanut joitain kavereita mukaan pelailemaan, mutta aika vähäistä se on ollut.

Aluksi hänenkin uutta harrastusta vähän ihmeteltiin ja kummeksuttiin.

— Nyt on varmaan jo aika hyvin selkiytynyt kaikille, mistä tässä on kyse.

Pool-pöytien lisäksi Foulissa on myös kolme suurta snooker-pöytää. Ne ovat usein varattuja, vaikka lajin kilpapelaajia ei Lappeenrannassa ole. Snooker-innostukseen on saattanut vaikuttaa lajin ammattilaisturnausten hyvin toteutetut tv-lähetykset myös Suomessa.

— Snookeria on kanssa ihan kiva treenata välillä, mutta minua se ei kiinnosta niin paljon kuin pool. Yhdet snooker-kisat olen käynyt, Suoraniemi kertoo.

Biljardista on tullut hänen päälajinsa, mutta aiemmin hän harrasti jalkapalloa kuuden vuoden ajan. Äskettäin Suoraniemi aloitti höntsätä jalkapalloa uudelleen vitosdivarissa.

— Sekin on aika hyvä juttu ja ihan hauskaa.

EM-kisoissa ei ole varaa virheisiin

Suoraniemen lisäksi lappeenrantalaisesta Fouli Billiard Teamista valittiin kolme muutakin junioria EM-kisoihin Hollannin Veldhoveniin. Muut lähtijät ovat Suoraniemeä nuoremmat Sasu Hietamies, Jori Narvola ja Juho Teittinen.

— Kaikki heistä ovat todella sitoutuneita tähän hommaan ja hyvältä näyttää, mutta EM-kisoissa on taso niin kova, että fokuksen pitää olla täydellinen, kun menet pöydälle. Ei tarvita kuin yksi pieni harha-ajatus, niin pieleen menee, valmentaja Harri Sopanen sanoo.

Menestystäkin on tullut. Kaksi vuotta sitten Hietamies ja Narvola pelasivat EM-kisoissa kultaa voittaneessa Suomen joukkueessa. Ikää heillä oli tuolloin kymmenen vuoden kantturoissa.

— Periaatteessa biljardin voisi aloittaa kuinka nuorena tahansa. Ongelma vain on se, ettei pelaaja yletä pöydälle kuin vasta noin kahdeksan vanhana. Sitä ennen kättä ei saa oikeaan lyöntiasentoon, Sopanen kertoo.

Myös Potterina tunnettu valmentaja kuvailee pöydällä vietetyn ajan ratkaisevan, miten hyvä pelaajasta voi tulla.

— Pitää olla palo silmissä. Ei riitä, että käyt kerran viikossa vähän treenailemassa, vaan tähän pitää käyttää kaikki vapaa-ajat. Kaikilla ei ole samanlaisia tavoitteita kuin näillä pojilla. Monet haluavatkin vain oppia pelaamaan.

Biljardi on erittäin herkkä laji. Jos potkaisee vahingossa varpaan pöydänjalkaan, päivä on pilalla, koska kipeä varvas saa ajatukset harhailemaan.

— Kun taitotaso on määrätynlainen, sen jälkeen on vain siitä kiinni, mikä on päivän vire, Sopanen sanoo.

Lappeenranta on tällä hetkellä ykköspaikkakunta junioribiljardissa. Suomesta EM-kisoihin on lähdössä kahdeksan alle 19-vuotiasta pelaajaa, joista neljä edustaa Fouli Billiard Teamia.

Biljardi mielletään vahvasti poikien lajiksi.

— Tyttöjä olemme yrittäneet saada mukaan. Olemmekin saaneet, mutta tekemistä on vielä, Sopanen kertoo.