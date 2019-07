Kimpisen kentältä löytyy kisaennätyksiä aina 70-luvulta lähtien — Aitajuoksijoilta odotetaan uusia kirjauksia ennätystauluihin

Jos astelee sisään Kimpisen kentän pääsisäänkäynnin kohdalta, kääntyy ympäri ja nostaa katseensa, näkee kaksi valkoista taulua täynnä tuttuja nimiä ja vaikuttavia numeroita. Listat ovat Kimpisen kenttäennätyksiä, toiset miesten ja toiset naisten.

Vanhin virallinen tulos on Arto Bryggaren 200 metrin aitojen rutistus vuodelta 1978 ja viimeisimmät lisäykset ovat viime vuodelta, jolloin Tatsiana Khaladovich heitti keihästä 66,59 metriä ja Alisa Vainio juoksi 10 000 metriä aikaan 33.27,04.

Tulokset ovat kovia, mutta Kalevan kisoissa jotkin ennätykset ovat vaarassa mennä uusiksi. Tykkikautta juokseva Camilla Richardsson on ilmoittautunut muun muassa 3 000 metrin esteisiin, jossa on tällä kaudella pinkonut henkilökohtaisen parhaansa 9.35,27.

Tällä hetkellä kenttäennätys on 9.48,19, jonka teki valkovenäläinen Alesja Turova vuonna 2003.

Halutessaan Richardsson siirtäisi Vainion ajan kymmenellä kilometrillä helposti historiaan, sillä hän on ollut tänä kesänä kyseisellä matkalla melkein 20 sekuntia lappeenrantalaisen tulosta nopeampi.

Tiiviin kisaohjelman vuoksi Richardssonin on tarkoitus startata esteiden lisäksi vain 5 000 metrille.

Kenttäennätyksiä rikottaneen myös 7-ottelussa ja aitajuoksussa. Tiia Hautalan tuloksen 6029 potentiaalisia ylittäjiä on kaksi. Kauden kärkitulos on Miia Sillmanin 6209, ja terveysmurheista kärsinyt Maria Huntington on otellut pisteet 6053.

AOP/Jesse Karjalainen Annimari Korte juoksi 100 metrin aitajuoksun uuden Suomen ennätysajan 12,72 viime keskiviikkona Joensuussa. Reetta Hurske (vas.) juoksi samassa kisassa uuden ennätyksensä 12,78, joka sekin alitti Nooralotta Nezirin hallussa olleen edellisen SE-tuloksen 12,81.

Naisten pika-aidoissa Aurelia Trywianskan ajan 12,84 alle ovat tällä kaudella juosseet sekä SE-aituri Annimari Korte että Reetta Hurske, jotka kisaviivalle asettuessaan voivat äityä hirmujuoksuun.

Kortteen lisäksi Lappeenrannan kisoihin ovat ilmoittautuneet kaksi muutakin tuoretta SE-naista. Krista Tervon moukari lensi alkukesästä lukemiin 70,18, mutta Kimpisen kentän ennätys on kova. Tervolta vaadittaisiin pientä ihmettä ja roimaa tulosparannusta, jotta Hanna Malyshenykin 72,78 ylittyisi.

Korkeushyppääjä Ella Junnilan paras loikka on puolestaan sentin päässä ruotsalaislegenda Kajsa Bergqvistin tuloksesta.

Päivän kunto voi vaikuttaa tulokseen paljonkin. Esimerkiksi seiväshypyssä Wilma Murto on tänä kesänä päässyt korkeuteen 451, mutta hänen henkilökohtainen ulkorataennätyksensä aiemmilta kausilta on sama kuin Tatjana Polnovan ylitys 460:stä. Hallikilpailuissa Murto on venynyt korkeammallekin.

Marianne Suntio Miehissä Kimpisen ennätyksiä on tultu juoksemaan Yhdysvalloista ja Keniasta asti.

Miehissä todennäköisiä kenttäennätyksen anastajia on vain yksi. Topi Raitasen esitykset 3 000 metrin esteillä ovat olleet samoja kuin kenialaisen Jonathan Ndikun, joka juoksi matkan aikaan 8.23,38 vuonna 2011.

Raitanen pitää hallussaan myös 1 500 metrin sileän kauden kärkitulosta, joka on viiden sekunnin haarukassa Kimpisen ennätyksen kanssa, mutta juoksijalupaus on ilmoittautunut mukaan vain päämatkalleen.

Kestävyysmatkojen, pika-aitojen ja 7-ottelun juoksulajien kannalta tärkeää on radan pinnoite, ja Kimpisen mondon pitäisi olla ennätyksiin riittävässä kunnossa.

Kisaesityksiä saattaa sotkea Saimaan nostattama pyörivä tuuli, joka kiusasi muun muassa Vainiota viime vuoden EM-kisarajajuoksussa.