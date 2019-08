Toiseksi 10|000 metrillä juossut Alisa Vainio:"Hopea oli voitettu, ei hävitty"

Hopealle 10 000 metrillä juossut Lappeenrannan Urheilu-Miesten Alisa Vainio oli tyytyväinen tulokseen.

— Hopea oli voitettu, ei hävitty.

Kilpailun voitti Rovaniemen Lapin Johanna Peiponen ajalla 33.59,63. Vainio juoksi kauden parhaansa 34.05,00 ja jätti selvästi taakseen pronssille tulleen Helsingin Jyryn Katarina Sräddarin (34.08,64).

Jotkut urheilijat voivat poistua kilpailupaikalta kaikessa rauhassa, mutta Vaunio ei. Hänen ympärilleen kuhahti hetkessä toimittajaparvi.

Loukkaantumisista kärsinyt Vainio harmitteli toisen jalan hermotusvaivojaan. Askel ei ole riittävän terävä. Sen vuoksi hän ei lähtenyt perään, kun Peiponen lähti omille teilleen kahdeksan kierrosta ennen maalia.

— Hermotusongelma syö itseluottamusta.

Varsinaista jännitysnäytelmää juoksusta ei tullut, sillä kolmen kärki oli selvä.

Katsomosta kuului tuttuja ääniä

Valmistautuminen kotikisoihin oli mennyt Vainion mielestä hyvin hermotusogelmasta huolimatta. Kimpisen kotiyleisö siivitti osaltaan hänen menoaan.

— Tuttuja ääniä kuului katsomosta.

Loukkaantumisten ja sairastelujen kanssa painiskellut Vainio kiittää perhettä, ystäviä ja valmentajaa, jotka ovat aina uskoneet häneen.

— Minulla on hyvä tukiverkko ympärillä.

Kimpisen olosuhteet kaukana Dohasta

Vainio on ilmoittautunut myös sunnuntaina juostavalle 5000:lle metrille, mutta osallistuminen on vielä vähän kiikun kaakun.

Kauden pääkisat ovat Vainiolle Dohan maailmanmestaruuskilpailut syyskuun lopussa.

— Kimpisessä olosuhteet olivat nyt ihan toiset kuin Dohassa, mutta Suomen kesä on Suomen kesä.

Kuumuuteen Vainio aikoo totutella valmistautumisleirillä Turkissa elokuun lopussa.

— Dohan suhteen on hyvä fiilis, kun saadaan vielä toinen jalka toimimaan. Ongelma on pienestä kiinni.

Legenda radalle 10 vuoden jälkeen



Rataa kiersi myös 42-vuotias kestävyysjuoksulegenda Annemari Kiekara (os. Sandell), jota ei ole nähty kymmeneen vuoteen ratakympillä. Tuomarineuvoston päätöksellä mukaan päässyt forssalainen juoksi seitsemänneksi ajalla 35.05,92.