SaiPan naiset menettivät kärkikamppailussa pisteet viimeisellä sekunnilla: "Toivottavasti tämä herätti joukkueen"

Pirkkalan Pirkat järkytti viime hetken maalilla SaiPa SB:tä salibandyn naisten liiga B:n kärkikamppailussa. Pirkat sai laidasta vaparin, kun pelikellossa oli aikaa kolme sekuntia. Kun peliaikaa oli jäljellä sekunti, pallo oli SaiPan maalissa, ja vierasjoukkue juhli 3–2-voittoa tyhjässä Lappeenrannan urheilutalossa.

Voitolla Pirkat ohitti pisteellä SaiPan B-lohkon kärjessä. Tosin lappeenrantalaiset ovat pelanneet yhden ottelun vähemmän.

– Tänään saatiin varmasti, mitä ansaittiin. Pikkusen liian rento meno oli viimeistelytreeneissä ja tänään hallille tullessa. En tiedä, näkyikö se, että jatkopaikka oli varmistettu, mutta pallo poltti ja teimme vähän tyhmiä ratkaisuja, SaiPan päävalmentaja Toni Soikkeli kuvaili.

– Toivottavasti tämä herätti joukkueen, jotta olemme jatkossa aina täydellä latingilla ja valmiina pelaamaan.

Miisa Turunen SaiPan maalipyssynä

Miisa Turunen vei SaiPan johtoon vajaan viiden minuutin pelin jälkeen. Pirkat tasoitti pari minuuttia myöhemmin, mutta SaiPa istui avauserän puolivälin jälkeen uudelleen kuskinpukille Turusen päivän toisella osumalla.

Sen jälkeen mentiin pitkään ilman maaleja. Pirkat onnistui tasoituksessa vasta reilut neljä minuuttia ennen peliajan päätöstä, kun Oona Eerola napautti Miia Maarasen torjuman pallon verkkoon. Pirkkojen tehokkain oli voittomaalin ampunut Pinja Myllymäki pistein 1+1.

SaiPa on pelannut nyt 15 ottelua, joista se on voittanut 13. Molemmat tappionsa se on kärsinyt Pirkoille, tosin niiden välissä SaiPa myöhensi joulukuun lopussa Pirkat peräti 12–3.

– Meillä on kolme peliä jäljellä, Pirkoilla kaksi, joten lohkovoiton suhteen kaikki on omissa käsissä, Soikkeli totesi.

Viimeisissä otteluissaan SaiPa kohtaa vielä kahdesti lohkon heikoimman ryhmän LoSB:n. Lisäksi sputniknutut pelaavat Kuopion Welhoja vastaan.