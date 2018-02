Lappeenrannan Huhtiniemeen mahtuisi hyvin lasten Talvimaa — Katso grafiikasta, mitä kaikkea se pitäisi sisällään Lappeenrannan Huhtiniemessä on kaksi lähirinnettä ja hiihtolatu ja se sijaitsee hyvien yhteyksien päässä kaupungin kupeessa. Palloiluhalleja alueella on ja rinne, mutta paljon mahdollisuuksia on käyttämättä, kun hotellihaaveet on haudattu. Graafin sisältö aukeaa punaisista palloista klikkaamalla. Seppo Rautiovaara Huhtiniemessä olisi mahdollisuudet lasten Talvimaan rakentamiseen. Arkistokuva.

Voisiko Huhtiniemeen rakentaa lasten Talvimaan?

Tommi Naakka, Huhtiniemen kuntoklubin johtaja

— Kun ilmat ovat tällaiset, pitäisi olla sellaisia toimintoja, joita voi vähän vähemmälläkin lumella tehdä. Olen ollut aikoinaan mukana ideoimassa alueelle liukuputkimäkeä, joka talvella menisi jäällä ja kesällä vedellä ja vaijerilukuja, eli enemmänkin ympärivuotista toimintaa.

— Jäätähän talvimaassa pitää olla. Esimerkiksi ihan perusluistelurata, ei kaukalo. Vaikka luontopolku, jota voisi luistelemalla mennä. Jonkunlainen kouru, katettu tai ei, ja erilaisia pienemmille lapsille suunnattuja touhuja. Seikkailupuistoa.

— Edelleen miettisin enemmän ympärivuotista toimintaa, kun ilmat ovat tällaiset. Voisiko esimerkiksi frisbeegolfrataa hyödyntää ympärivuotisesti?

Miten se voisi nivoutua yhteen liikuntakeskuksen kanssa?

— Jokuhan siellä varmaan operaattorina toimisi. Silloin voisi yhdistää sisä- ja ulkoliikuntaa, jos olisi toimintapuistoympäristö. Kun sattuu se oikein huono keli, pystyisi tulemaan sisälle touhuamaan.

— Joskus on ajateltu, että meille liikuntakeskukseen mahtuisi rakentamaan sisäpuiston ja lapsiliikuntapaikkoja, mutta ne ovat jääneet mietintäasteelle.

Punaista kysymysmerkkiä klikkaamalla

näet, mitä kaikkea Talvimaassa voi olla

Antti Tuomaala, Lappeenrannan yritysneuvonta ja tapahtumat -yksiköistä

Antti Tuomaala, Lappeenrannan kaupungin yritysneuvonta ja tapahtumat -yksiköstä

— Lappeenrannan alueella on kylillä jo tehty hyviä puuhamaita. Esimerkiksi Konstun ja Saimaanharjun talviliikuntapaikat vierekkäin — ladut ja kaukalo ja sen vieressä valaistu ja aika ajoin tampattu mäenlaskupaikka. Parasta on se, että käyttäjät voivat itse rakennella ja työstää niitä paikkoja eli ei ole liian valmista.

— Muunneltavuus on hyvä, kun mäenlaskuvempaimia tulee uusia jatkuvasti. Uudet laitteet ja uudet suorituspaikat. Tasamaan talvitoimintaa on nyt toista talvea tehty ja tehdään Satamassa. Siellä tekevät minusta oikein hienoja asioita. On hyvä, että liikuntapaikkoja ja puuhamaita on lähellä asuinpaikkoja. Niihin pääsee ilman autoa ja on omat kaverit seurana.

Kaupallisesti kannattavaksi ”puuhamaan” tekeminen voi kyllä olla haaste. Tykkilumen varaan puuhamaan tekeminen on iso satsaus. — Antti Tuomaala

— Huhtiniemen kehittämistä puuhamaana puoltaisi se, että siellä on tennishalli, liikuntakeskus ja valaistu latu, jota nyt tykkilumella parannetaan. Palvelukokonaisuus olisi hyvin kattava. Liikuntakeskuksessa on kahvilakin, joka voisi olla tarvittaessa tauko- ja lämmittelytila. Toinen mikä puoltaisi paikkaa on, että julkisillakin pääsee viereen.

— Kaupallisesti kannattavaksi ”puuhamaan” tekeminen voi kyllä olla haaste. Tykkilumen varaan puuhamaan tekeminen on iso satsaus.

Tuomaala työskennellyt aiemmin hiihtokeskuksissa Tahkolla, Sallassa, Rukalla ja Pyhällä.