Hetkeksi vielä jää pyysi Catz ja sai Haakanan nimen paperiin

Torstaina aamupäivällä Lappeenrannan naiskoripallon seuraajat saivat pitkään odottamansa uutisen. Catzin päävalmentajan nimi oli viimein selvillä ja se oli sama kuin yhdeksänä kautena aiemmin; Mika Haakana.

Missä tunnelmissa sopimus allekirjoitettiin?

— Ihan hyvällä fiiliksellä sinänsä, että saimme asiat selväksi. Ei ole helpoin mahdollinen tilanne, mutta on mahdollisuus saada sarjaan kilpailukykyinen joukkue. Se oli suurin asia. Nyt teemme rekrytointia, Haakana kertoi.

Viime kausi oli Catzille vuoristoratamainen. Kun hopeamitali roikkui keväällä kaulassa, Haakana myönsi takin olevan tyhjä eikä vielä tuolloin halunnut kommentoida tulevaisuuttaan.

— Mietin jonkin aikaa kauden jälkeen muutenkin asioita ja muita vaihtoehtoja, mutta nyt päädyin tähän ratkaisuun. Nyt kun on saanut huilattua ja olen yrittänyt seurata pelejä ja valmentajaklinikoita ja muuta, on taas virtaa lähteä tekemään tuota hommaa. Ihan hyvillä mielin lähden hommiin, Haakana vakuutti torstaina.

Seuraavaksi kiinnitetään pelaajat

Jos valmentajakortti oli pitkään auki, on myös pelaajapakka sekaisin. Edustusjoukkueen johtoryhmän jäsen Vili Kaijansinkko kertoi Etelä-Saimaalle kesäkuussa, että joukkueen rakentaminen aloitetaan valmentajan johdolla. Nyt hihat on laitettu heilumaan, vaikka ajankohta ei ole ihanteellinen.

— Meillä on kolmelle, neljälle pelaajalle laitettu tarjous ja Kaijansinkon Vili hoitaa neuvotteluita. Me olemme tehneet listaa keneltä kysytään ja sinällään ollaan myöhässä asioissa. Katsotaan keitä suomalaisia saadaan ja elokuun aikana katsotaan ketä amerikkalaisia saadaan, mutta suomalaiset ensin, Haakana pyöritteli.

Catzin kannalta lohdullista on, että omista junioreista on noussut naisten Korisliigan mitat täyttäviä pelaajia. Päättyneellä kaudella esimerkiksi Roosa Kosonen loisti ja Tinna Rantalainen väläytteli. Ketä Catzin listalla sitten on, sitä Haakana ei suostunut paljastamaan.

— Hyvä on se, että kaupungissa on hyviä pelaajia ja junioritoiminta on hyvää. Siinä on pohja, eikä siihen tarvitse kuin yksi, kaksi kokeneempaa pelaajaa plus omat juniorit, niin voidaan ruveta katsomaan jenkkejä. Homma on koko ajan käynnissä, mutta nyt ei ole vielä kerrottavaa.

Sanaton toive tuntui myös olevan, että tulevalle kaudelle siunaantuisi vähän onnea.

— Kuten olen monta kertaa sanonut, kun voitimme viisi mestaruutta ja viisikymmentä peliä putkeen tai jotain vastaavaa, siinä vaiheessa meillä oli joinain vuosina suhteellisen kapea materiaali, joinain vuosina leveämpi, mutta olimme todella onnekkaita esimerkiksi loukkaantumisten suhteen. Kaksi viimeistä vuotta ovat olleet vähän vastakkaisia, vähän kaikenlaista epäonnea sattunut niin loukkaantumisia kuin muitakin asioita, Haakana mietti, mutta muistutti, että loppu meni kuitenkin hyvin, koska finaaliin päästiin.

Myös kotihallin korjaustoimenpiteiden toivotaan etenevän aikataulussa. Joukkue tulee harjoittelemaan ja pelaamaan Sammonlahdessa, kunnes urheilutalon remontti valmistuu.

— Sammonlahti on ok sali, mutta se aiheuttaa nyt vähän haastetta.