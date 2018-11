Maastohiihdon SM-kisojen valmistelu etenee Imatralla — Lunta tehdään parhaillaan ja varastossa sitä on vielä muutama tuhat kuutiota

Imatralla kolmipäiväinen SM-viikonloppu hiihdetään 1.—3. helmikuuta. Imatralla on sääolosuhteisiin nähden hyväkuntoiset ladut, joita on tälläkin hetkellä käytössä 6,3 kilometriä. FIS-kilpailua varten baanaa levennetään.

— Ne kisat hiihdetään niin sanotulla vanhalla 2,5 kilometrin lenkillä. Lunta tehdään parasta aikaa, varastossakin on vielä 3000–4000 kuutiota. SM-kilpailuja haluamme turvata, kilpailunjohtaja Kari Ahonen kertoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

Edelliset SM-hiihdot suksittiin Imatralla 2016. Sen jälkeen lenkkien kiertosuunnat ovat vaihtuneet ja uusi 460 metrin lisälenkki mahdollistaa alueen hyödyntämisen entistä toimivammin.

— Lisälenkin seurauksena uusista voitelukopeista jäähallille päin oleva radan osa jää kokonaan verryttelyyn ja testaukseen. Kaikki lenkit lähtevät suoraan haastavampiin maastoihin, Ahonen kertoo.

Hiihto-olosuhteiden lisäksi Imatralla on luvattu satsata myös tapahtumaan kokonaisuudessaan. Paikalle toivotaan kaikenikäisiä katsojia. Tällä hetkellä ohjelmaa on suunniteltu niin, että perjantai on perinteinen koululaispäivä ja sunnuntaina ohjelmaa on lapsiperheille. Myös lauantaille on suunnitteilla ohjelmanumeroita.

Muut maastohiihdon Suomen cup -viikonloput kilpaillaan Vantaalla (15.—16.1.) ja Äänekoskella (29.—31.3.). Kausi huipentuu Ylitorniossa, jossa hiihdetään Suomen cupin viimeiset viestit ja 30 ja 50 kilometrin SM-kilpailut.