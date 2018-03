Uutisen takaa: SaiPalla on pudotuspeleissä kaikki mahdollisuudet tehdä hyvästä kaudestaan vielä parempi Kai Skyttä Puolustaja Urho Vaakanainen ja maalivahti Jussi Markkanen auttavat SaiPaa pudotuspeleissä kumpikin omalla tavallaan.

SaiPa on rakentanut itselleen mainiot lähtökohdat pudotuspelisarjaan Lahden Pelicansia vastaan. Tiistaista eteenpäin joukkueen tehtävä on ulosmitata maksimaalisesti kaikki selkäytimeen hikoiltu.

Tero Lehterän vetämä valmennustiimi on vajaan vuoden aikana onnistunut kehittämään yksilöitä ja joukkuetta nopeasti ja johdonmukaisesti.

Seitsemän ottelun voittoputki heti syys-lokakuussa ruokki ryhmän innostusta ja todisti sen olevan oikealla tiellä. Lopulta SaiPa ei jäänyt runkosarjassa kertaakaan kahta ottelua pidempään ilman pisteitä, mikä oli lähtökohtiin nähden erinomainen suoritus.

SaiPa on pudotuspeleissä mukana viidettä kertaa kuuden kauden aikana. Jakso on sen nykyisen liigataipaleen ylivoimaisesti menestyksekkäin.



Loukkaantumisten ja sairastumisten suma runkosarjan loppupuolella on koetellut SaiPaa koossa pitäviä voimia. Kuormaa on kertynyt monille pelaajille muutenkin enemmän kuin he ovat aiemmin urallaan kokeneet.

Muutokset vaativat aina sopeutumista. Yksilöiden vuorovaikutuksen pitää toimia, jotta flow-tilan tavoittelu on mahdollista. Pelkästään pelillisillä tekijöillä ei voida selittää sitä, miksi Lasse Lappalainen on ollut parhaimmillaan Markus Kojon ja Kalle Maalahti Per Savilahti-Naganderin ollessa kunnossa.

Kojon kausi on ohi, Savilahti-Nagander pelasi viimeksi 6. helmikuuta, Lauri Taipalus 27. helmikuuta ja Lappalainen 1. maaliskuuta.

Yksi ottelusarjan pointeista on SaiPan puolustuksen kokoonpano ja suoritustaso. Parhaassa tapauksessa huili on tehnyt heille vain hyvää.

Moni SaiPan pelaaja on noussut kuluvalla kaudella uudelle tasolle, Frans Tuohimaa etunenässä. Urho Vaakanaisen tasaisen hyvä talvi on jäänyt hieman pimentoon, kuten puolustavilla puolustajilla toki usein käy.

Liigan peliaikatilastossa Vaakanainen on 13:s, mutta on tilaston kärkinimistä eniten jäällä tasaviisikoin ja alivoimalla. 19-vuotias hyydyttää illasta toiseen korstoja, jotka ovat eläneet ammattiurheilijoina paljon Joensuun Jokipoikien kasvattia kauemmin.

Vaakanainen on nopeutensa ja pelikäsityksensä ansiosta SaiPan parhaiten liikkuva puolustaja, minkä vuoksi hän sopii mainiosti joukkueen luistelukiekkoon.

Lappeenrannassa hän on halunnut parantaa hyökkäyspelitaitojaan, joille SaiPalla olisi pudotuspeleissä kummasti käyttöä.

SaiPan peli on monipuolistunut ja tehostunut kauden vanhetessa. Siitä parhaat osoitukset olivat Turun Palloseuran voittaminen Kisapuistossa 13. helmikuuta ja Kärppien kaataminen Oulussa 17. helmikuuta.

TPS:ää vastaan SaiPa paineisti tasaviisikoin paljon kahdella pelaajalla ylhäältä ja pysyi esimerkillisen aktiivisena myös johtoasemassa. Kärppiä vastaan se keskittyi enemmän keskialueen puolustamiseen ja löysi keinot voittaa myös niin.

Pelaajien etäisyydet pysyivät hyvin kontrollissa sarjan kärkikaksikkoa vastaan. SaiPa antaa kotimaiselle kiekkoväelle ihmeteltävää, jos se yltää pudotuspeleissä tasolleen.

Kokoonpanomuutokset toivat SaiPan suorituksiin epävarmuutta aivan runkosarjan lopussa.

Torstain jääharjoituksissa Lehterä korosti joukkueelle, kuinka oleellista yhteisesti sovittuihin pelillisiin yksityiskohtiin sitoutuminen on kauden tärkeimmällä hetkellä.

Pelitavan tarkka toteutus on keino auttaa vierellä olevia pelaajia suoriutumaan kustakin tilanteesta parhaalla mahdollisella tavalla. Pudotuspeleissä aika loppuu jäällä nopeasti kesken, jos pelaaminen on proaktiivisen sijaan reaktiivista.

Erilaisten tilanteiden tunnistamisessa keskikaistan Cody Kunyk ja Ville Koho ovat SaiPalle arvokkaita, kuten myös Brett Carson ja kunnossa ollessaan Anssi Löfmankin.

SaiPan pitää olla Pelicansia vastaan paras versio itsestään käytettävissä olevilla pelaajilla. Happea antaa Topi Nättisen orkestroima ylivoimapeli, joka on ollut liigan eliittiä jo kauan.

Päättyi SaiPan kevät mitaliin tai ei, sen lähtökohdat uuteen kauteen ovat joka tapauksessa rutkasti paremmat kuin vuosi sitten. Moni joukkueen onnistujista pysyy keltamustissa.

Lähivuosina SaiPan loukkaantumisten sietokyky kasvaa, jos se saa junioriputkensa yläpään kuntoon Kari Martikaisen, Ville Hämäläisen ja miksei Jussi Markkasenkin avulla.

Se tukisi myös edustusjoukkueelle tärkeää paikallista jatkuvuutta, joka nykyisten seuralegendojen jälkeisen ajan SaiPassa on lievä kysymysmerkki.

Liigakiekko on bisnestä, mutta pitkässä juoksussa urheiluseuran elinvoima on yhtä kuin sen junioritoiminnan laatu.

SaiPa vaikuttaa olevan lyhyen harharetkensä jälkeen taas oikeassa suunnassa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.