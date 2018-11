Sentteristä puolustajaksi vaihtanut Erno Ripatti tuplasi kauden pistemääränsä, kun Ketterä kaatoi TUTOn Imatralla — "Olimme melkein koko ajan pelin päällä"

Kolmatta kauttaan Ketterässä pelaava Erno Ripatti ei pelkää jääkiekkoilijana uusia aluevaltauksia. Aiemmin urallaan luotettavana kahden suunnan hyökkääjänä tunnettu Jukureiden kasvatti on omaksunut tällä kaudella uuden roolin imatralaisten puolustuksessa.

Uusi pelipaikka ei ole ollut loukkaantumisten sanelemaa pakkopullaa, vaan ratkaisu Ripatin siirtymisestä peräpäähän tehtiin jo harjoituskaudella yhdessä päävalmentaja Matias Lehtosen kanssa.

— Olin pohtinut jonkin aikaa, että voisin kokeilla puolustajana. Harjoituspeleissä siitä sitten sovittiin, ja sille tielle olen jäänyt, Ripatti kertoo.

Uusi rooli nopeasti haltuun

Vanhaa rooliaan keskushyökkääjänä Ripatti ei ole ikävöinyt, vaikka aiemmat kokemukset pakkina pelaamisesta rajoittuvat yksittäisiin otteluihin.

— Suurin muutos on ollut se, että puolustajan pitää pystyä reagoimaan nopeammin ja ennakoimaan aina seuraavaa tilannetta. Takaperinluistelua on tietysti enemmän, ja muutaman kerran vastustaja on saattanut päästä kiertämään, mutta olen saanut sitäkin parempaan ruotuun. Puolustusalueen puolustuspelaaminenhan on aika pitkälti samanlaista kuin sentterinä.

Maalien tuulettelu ei ole tällä kaudella ollut Ripatille jokapäiväistä herkkua, sillä ennen keskiviikon ottelua puolustajan tilillä oli vain yksi osuma. TUTOa vastaan Ripatti teki tärkeän avausmaalin ensimmäisessä erässä ja tuplasi kauden pistemääränsä syöttämällä tärkeän toisen osuman kolmannessa erässä.

— Tehopisteitä ei tule hirveästi pelien tohinassa mietittyä, mutta ainahan nuo onnistumiset itseluottamusta antaa, Ripatti totesi vaatimattomasti.

Avauserässä maalipaikat kortilla

Kokonaisuutena kamppailu jäi viihdearvoltaan kauas kauden parhaimmista otteluista. Kummankin joukkueen pelaaminen oli ajoittain sekavaa ja kiekonmenetyksiä nähtiin puolin ja toisin. Varsinkin avauserässä kunnon maalipaikat olivat kuitenkin kortilla.

Toinen erä oli maaliton, mutta pelin hallinta siirtyi selkeämmin kotijoukkueelle.

Ketterällä oli sekä ensimmäisen että toisen erän viimeisellä minuutilla loistava tilaisuus hankkiutua läpiajosta kahden maalin karkumatkalle, mutta Valtteri Lipiäisen ja Aku Kestilän yritykset tussahtivat Julius Pohjanoksaan.

Ketterän kärsivällisyys palkittiin päätöserän alussa, kun kultakypärä Ville Vainikainen onnistui maalin edestä. Ripatin lisäksi syöttöpisteen maaliin sai Lipiäinen.

Paalanen sivussa kokoonpanosta

Ketterän uusista hyökkääjistä kaukalossa viiletti keskiviikkona vain Jaakko Kuusisto. Dan Nybondas sen sijaan joutuu vielä odottelemaan Mestis-debyyttiään.

Suomen cupin loppuottelussa loukkaantuneen Ville Paalasen polvi ei vaadi leikkaushoitoa. Paalanen on sivussa arviolta viikosta kahteen viikkoa, kertoo Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen.

TUTOn takaa-ajo tyrehtyi lopulta omaan hölmöilyyn. Ketterä pääsi pyörittämään ylivoimaa, kun Topi Taavitsainen taklasi Joona Jääskeläistä päähän. Ylivoima ei vielä onnistunut, mutta paine säilyi turkulaisten päädyssä ja lopulta Toni Jalovaara luikerteli tekopaikkaan ja iski viimeisen niitin.

— Olimme melkein koko ajan pelin päällä, eikä kaverilla ollut montakaan maalipaikkaa. Mielestäni tämä oli meiltä hyvä kotiesitys, Ripatti kiteytti.

Juttua muokattu 14.11. klo 21.35. Lisätty kommentteja ja täydennetty juttua.

Juttua muokattu 14.11. klo 21.40. Muokattu otsikkoa.