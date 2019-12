SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kommentoi tuoreita jatkosopimuksia ja vahvistaa SaiPan etsivän riveihinsä yhä laatua — ”Rimamme on aika korkealla”

SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa on Veeti Vainion, Tomi Iso-Mustajärven ja Ville Vainikaisen jatkosopimuksista mielissään.

Tuomenoksan mukaan on selvää, että Vainio on iso lahjakkuus, joka pystyy kehittymään edelleen paljon.

— Ihan ykköstoive on, että hän pysyy terveenä. Nyt terveenä ollessaan hän on saanut näyttää, että hän kuuluu varmasti ihan liigan kärkipuolustajiin, Tuomenoksa sanoo.

Vainio saapui SaiPaan viime kaudeksi takanaan valitettavan kirjava loukkaantumisten putki, jota seurasi pahaan ylikuntoon ajautuminen ja sen myötä koko viime kauden vesittyminen.

SaiPa antoi Vainiolle täksi kaudeksi vielä uuden mahdollisuuden, johon nuori puolustaja on tarttunut tiukasti.

— Loukkaantumiset ja sairastamiset ovat vieneet pelaajalta paljon pois, mutta nyt hän on saanut olla terveenä. Olemme molemmat sitoutuneet tekemään töitä yhdessä.

AOP/Vesa Pöppönen Veeti Vainio

Iso-Mustajärvessä asuu urheilija

Iso-Mustajärvi puolestaan vakuutti SaiPan ja sen kannattajat jo viime kaudella, kun hän suorituksillaan nousi pienen roolin hyökkääjästä kaikki 60 runkosarjaottelua pelanneeksi valmennuksen luottomieheksi.

Iso-Mustajärvi kuului juniorina Suomen poikamaajoukkueisiin, mutta liigapelaajaksi hän kasvoi viiden Suomi-sarjakauden jälkeen.

Tuomenoksa myöntää, että Iso-Mustajärvi yllätti suorituksillaan viime kaudella hänetkin.

— Hieno urheilija asuu hänessä taustalla, vaikka onkin kulkenut pitkän tien. Iso-Mustajärvi on pystynyt ottamaan harppauksia eteenpäin tälläkin kaudella. Hänenkin kohdallaan oli meidän puolelta aika helppo päätös jatkaa yhteistyötä.

AOP/Jaakko Stenroos Tomi Iso-Mustajärvi

Vainikainen muuttui Mestiksessä

Ville Vainikainen totesi SaiPan videotiedotteessa, että viime kauden visiitti Mestiksessä ja Imatran Ketterässä teki hänelle hyvää. Hän oli juniorivuosinaan Kuopion KalPassa ja SaiPan A-junioreissa tehohyökkääjä, mutta ajautui liigassa puolustavaan rooliin.

Ketterässä Vainikainen sai pitkästä aikaa kunnolla hyökkäyspelivastuuta ja sai pelata ylivoimallakin, mikä on sittemmin näkynyt huomattavan positiivisesti hänen pelissään sen jälkeen.

— Ville teki niin oikean ratkaisun Mestikseen mennessään kuin voi tehdä. Hän pääsi pelaamaan vahvuuksillaan ja on pystynyt viemään niitä asioita eteenpäin.

Tuomenoksa luonnehtii Vainikaista hyväksi urheilijaksi ja laadukkaaksi harjoittelijaksi.

— Se näkyy tällä hetkellä, että hän on jaksanut tehdä töitä, vaikka välillä on ollut vähän vaikeampaa. En usko, että Villen rajoja on nähty vielä lähellekään. Siellä on paljon potentiaalia vielä olemassa.

AOP/Jaakko Stenroos Topi Piipponen (oik.) heitti läpyt Tomas Zaborskyn kanssa liigaottelussa Turussa.

Piipponen ja kaverit ilahduttaneet

Iso-Mustajärvi ja Vainikainen ovat muodostaneet tällä kaudella SaiPan yhtenäisimmän vitjan, jonka toisella laidalla on koeajan jälkeen liigasopimuksen saanut Topi Piipponen.

Piipponenkin nähdään Kisapuistossa myös ensi kaudella.

— Ketjun pelaajat täydentävät toisiaan, vaikka ovat perusominaisuuksiltaan varsin samantyyppisiä hyvin luistelevia ja isokokoisia hyökkääjiä, Tuomenoksa toteaa.

Piipponen oli aikanaan voittamassa 18-vuotiaiden MM-hopeaa samassa joukkueessa Veeti Vainion ja Robin Salon kanssa, muttei onnistunut lyömään itseään liigatasolle läpi vielä kasvattajaseurassaan Kuopion KalPassa.

SaiPassa hän on tehnyt 29 ottelussa 4+6=10 pistettä, joka on hyvä suoritus varsin pieneen peliaikaan nähden.

Tuomenoksan mukaan Piipposen tarina on samantyyppinen kuin Vainikaisella, joskin Piipposta pidettiin juniorina vielä tätäkin lupaavampana pelaajana.

— Hän on saanut nyt mahdollisuuden ja käyttänyt sen hyvin.

AOP/Jaakko Stenroos Kuopiossa vedettiin syksyllä kahvit väärään kurkkuun, kun KalPa-legenda Tuomas Kiiskinen asteli pätkäsopimukselle SaiPaan. Arkistokuva.

SaiPa etsii laatupelaajaa

SaiPa on kauden alusta asti etsinyt riveihinsä vielä yhtä laadukasta hyökkääjää. Micke Saaren vakava loukkaantuminen heti syyskuun puolivälissä korosti tarvetta entisestään.

Tuomas Kiiskinen oli joukkueelle erinomainen vahvistus syys-lokakuussa, mutta lähti sitten alkuperäisen sopimuksensa mukaisesti Ruotsiin.

— Rimamme on aika korkealla. Niin sanottua täytemiestä emme tarvitse. Pitää olla sen tason pelimies, että tuo meille myös jotakin. Kysymys on siitä, onko sellaista kaveria tarjolla ja jos on, riittävätkö meidän taloudelliset rahkeet, Tuomenoksa toteaa.

Jääkiekkoliigan siirtoraja umpeutuu 15. helmikuuta.