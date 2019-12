Niclas Westerholm on loukkaantuneiden listalla, mutta SaiPa ei ole ryntäämässä vielä maalivahtikaupoille — "Katsotaan huomenna, mikä on tilanne"

Maalivahti Niclas Westerholm sai tälliä lauantaina TPS-ottelussa. SaiPan viikkotiedotteessa Westerholm on laitettu loukkaantuneiden listalle statuksella tutkimukset kesken.

— Kunhan saamme lisätietoa, niin sitten tiedämme enemmän. Varmaan huomenna olemme viisaampia asian suhteen, urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kertoo.

SaiPa ei ole ryhtynyt vielä kartoittamaan sijaista Westerholmille. Tuomenoksan mukaan tuuraaja otetaan tarvittaessa A-nuorista.

SaiPa A-nuorten maalia ovat vartioineet tällä kaudella Severi Auvinen, Laurynas Lubys ja Juho Markkanen, mutta Tuomenoksa ei kommentoi, kuka heistä voisi mahdollisesti päästä haistelemaan liigaympyröitä.

— Katsotaan huomenna, mikä on tilanne. Pitää katsoa myös A:n peluutus kokonaisuudessaan. Heillä on keskiviikkona peli, ja sen jälkeen tiedämme, mikä on heidän tilanteensa ennen joulua.

Jos jollain on pientä vaivaa, niin ainakin saamme paranneltua niitä ja saa joukkue treenatakin, mutta pelituntuman kannalta voi olla haastavaa, kun on vain yksi peli viikossa. — Antti Tuomenoksa

Kokeneemmista torjujista SaiPaa aiemmin edustanut maalivahti Andreas Bernard on tällä hetkellä ilman seuraa ja asuu Lappeenrannassa. Bernardin tilanteeseen Tuomenoksa ei ota kantaa.

Alkukaudella Bernard oli kymmenen ottelun lainapestillä HIFK:ssa, mutta peliaikaa hänelle ei tullut sekuntiakaan. Edelliset neljä kautta Bernard vartioi Liigassa Porin Ässien maalia. Viime ajat hän on käynyt jäällä PEPOn kanssa.

Westerholmin lisäksi SaiPasta on loukkaantuneina myös puolustaja Markus Kojo ja hyökkääjä Santeri Virtanen. Kummankin tutkimukset ovat kesken.

Vain kaksi vierasottelua ennen joulua

SaiPa pelaa ennen joulua enää kaksi ottelua, molemmat vieraissa lähiseudun vastustajia vastaan. Tämän viikon perjantaina SaiPa matkustaa Mikkelin Jukurien vieraaksi ja ensi viikon perjantaina Kouvolan Sumulaaksoon.

Tuomenoksan mukaan löysässä otteluohjelmassa on puolensa ja puolensa.

SaiPan A-nuorilla on puolestaan vielä pienet saumat päästä nuorten liigan ylempään jatkosarjaan.

Eroa kymmenennellä sijalla olevaan JYPiin on kuusi pistettä ja pelejä jäljellä kolme. Ratkaisunmakua on ilmassa keskiviikkona, kun JYP saapuu Kisapuistoon.