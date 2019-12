Lappeenrannan suurimpien salibandyseurojen NST:n ja PoNoVon yhdistyminen SaiPa Salibandyksi kasvattaa SaiPasta noin 1 500 jäsenen yhteisön.

Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkanen toivoo, että samalla se vähentäisi pientäkin vastakkainasettelua jääkiekon ja salibandyn välillä.

— He saavat helpon alun, me puolestamme saamme salibandyn valtavat harrastajamäärät SaiPa-brändin alle. Kyllä mekin mielellämme olemme välillä suuria eikä aina se pieni ja sympaattinen. Ollaan sitten suuri ja sympaattinen, Markkanen pohtii yhteisen nimen etuja.

Markkasen mukaan nimen antamista salibandyseuran käyttöön harkittiin jonkin aikaa, kun ehdotus salibandyn puolelta tuli. Uusi salibandyseura ei maksa SaiPalle nimen ja logon käytöstä mitään.

— Diili on samanlainen kuin SaiPa ry:n kanssa, eli raha ei vaihda omistajaa, vaan näemme arvot yhteisön kasvun ja yhteisöllisyyden kautta. Näemme, että olemme yhdessä vahvempia kuin erikseen, Markkanen kuvailee.

Kyllä mekin mielellämme olemme välillä suuria eikä aina se pieni ja sympaattinen. Ollaan sitten suuri ja sympaattinen. — Jussi Markkanen

Kun asiaa esiteltiin Liiga-SaiPan ja junioripuolen hallituksille, Markkasen mukaan erimielisyyttä ei ilmennyt ollenkaan. Sen sijaan positiivisuus loisti.

— En usko, että logon vaalimisen tai hyvän SaiPa-brändin kannalta tässä on mitään ongelmia.

71-vuotias SaiPa ei ole ollut aina pelkkä jääkiekon erikoisseura. Seurassa pelattiin ensiksi jääpalloa ja jalkapalloa. Jääkiekko korvasi jääpallon 50-luvun alussa. Jalkapallo pysyi mukana 70-luvun lopulle asti.

Nimeksi noin kymmenen vaihtoehtoa

Uuden seuran nimeksi oli noin kymmenen vaihtoehtoa. Lopulta yhteistyö Etelä-Karjalan tunnetuimman urheilubrändin SaiPan kanssa nousi ehdottomaksi ykkösvaihtoehdoksi.

— Me olimme se osapuoli, joka kutsui yhteisen palaverin koolle, mutta keskusteluja aiheesta on ollut jo maailman sivu. He olivat heti kiinnostuneita, kertoo seurojen yhdistymisprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja Ville Kuusela NST:stä.

Uusi salibandyseura saa luvan käyttää SaiPa-liitettä nimessään sekä tuttua sputnik-logoa. SaiPa-tuotenimen ja -brändin markkinoinnillinen käyttöoikeus on Liiga-SaiPa Oy:llä.

— Ajatuksena oli, ettemme ole myymässä sieluamme vaan etsimässä loistavaa kumppania. Meille oli tärkeää, että tahtotila yhteistyölle oli molemminpuolinen, Kuusela taustoittaa.

Muitakin nimivaihtoehtoja harkittiin, ei kuitenkaan kumpaakaan nykyisten seurojen nimistä tai niiden yhdistelmää.

— Seurojen välisessä aiesopimuksessa oli nimenomaan maininta, ettei uuden seuran nimessä saa olla PoNoVoa tai NST:tä. Siellä oli kaikkea Saimaaseen liittyvää, kuten FBC Saimaa ja SB Saimaa, kertoo ohjausryhmään kuuluva PoNoVon hallituksen jäsen Markus Helvasto.

Kuuselan mukaan myös Etelä-Karjala United -nimeä mietittiin.

— Johtava teema oli varmaan se, että uusi seura olisi enemmän kuin pelkkä Lappeenrannan seura.

Seitsemänneksi suurin salibandyseura

Mikäli kaikki NST:n ja PoNoVon nykyiset pelaajat ja harrastajat siirtyvät uuteen seuraan, SaiPa Salibandystä tulee 840 jäsenellään Suomen seitsemänneksi suurin salibandyseura. Yhdistymisen päämotiivina oli kuitenkin resurssien yhdistäminen.

— Molemmissa seuroissa on kovia tekijöitä, mutta uutta väkeä on vaikea saada mukaan. Ajattelimme, että kaikki kovat tekijät pitää saada yhteen, Helvasto kertoo.

Kuusela taustoittaa, että 350—450 jäsenen seuroja löytyy Suomesta kohtalaisen paljon.

— Molemmat seurat ovat olleet suurin piirtein niissä kantturoissa ja kasvaneet. Halusimme lähteä viemään hommaa seuraavalle askeleelle. Joku voi sanoa, että tuonkokoiset seurat ovat vapaaehtoistoiminnan limiitti, jonne päästään sillä toimintamallilla.

Seurojen yhdistymisiin liittyy myös uhkakuvia. On käynyt niinkin, ettei liitoista ei ole tullut pitkäikäisiä tai toiminta on alkanut nopeasti taantua, koska kaikkia entisiä seuratoimijoita ei ole saatu mukaan uuteen seuraan.

Tämän takia NST:n ja PoNoVon yhdistymistä on valmisteltu huolella.

— Montaa asiaa on mietitty, kuten kulttuureita, ihmisten sitoutumista uuteen seuraan ja sitä, lähteekö tämä elämään. Olemme tehneet tätä isolla joukolla ja olemme aika vakuuttuneita, että tämä on otettu hyvin vastaan molemmissa seuroissa, Kuusela sanoo.

Helvasto myöntää, että kipuiluakin on ollut, mutta perälauta ei ole alkanut vuotaa.

— Kun on annettu ihmisille aikaa miettiä, on todettu, että tämä on järkevin tapa toimia. Käytännössä kaikki ovat lähteneet messiin.

Ohjausryhmään kuuluvat salibandymiehet katsovat, että lajit tukevat mailapeleinä hyvin toisiaan. Jääkiekon ja salibandyn harrastaminen saman nimen alla ei ole Suomessa mitenkään vierasta. Viimeksi Päijät-Hämeen salibandyseura alkoi vuonna 2017 käyttää nimeä Pelicans SB.

Lisäksi molempia lajeja pelataan tai on pelattu ainakin TPS-, HIFK-, Ilves- ja Jokerit-brändin alla.