Ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli jahtaa vielä Euroopan mestaruutta, kauden päätösviikonloppuun hän lähtee paalupaikalta

Niki Tuuli aloitti ratamoottoripyörien EM-sarjan kauden viimeisen kilpailuviikonlopun vauhdikkaasti. Imatralaiskuski oli aika-ajojen nopein ja lähtee paalulta lauantaina ajettavaan Moto2-luokan ensimmäiseen kilpailuun, vaikka kaatuikin edellispäivän harjoitussessiossa. Espanjan Valenciassa ajetaan viikonloppuna kaksi osakilpailua.

Monien loukkaantumisten runtelema Tuuli on löytänyt vahvan syysvireen, sillä kolme viikkoa sitten hän nousi kahdesti palkintopallille sähkömoottoripyörien MotoE-sarjan päätösviikonloppuna Ranskan Le Mansissa. Sunnuntaina hän ajoi voittoon, lauantaina sijoitus oli kolmas.

EM-sarjassa Tuuli on toisena ennen kahta viimeistä osakilpailua. Hänellä on vielä pikkuriikkiset mahdollisuudet Euroopan mestaruuteen, mutta se vaatii myös pistejohdossa olevan Yari Montellan epäonnistumista. Italialaiskuskin pistejohto on 23 pistettä. Osakilpailuvoitosta saa 25, kakkossijasta 20 ja kolmossijasta 16 pistettä.

Aika-ajoissa Montella jäi niukasti Tuulen taakse toiseksi.