Suorat lähetykset jalkapallon kakkosdivisioonasta jatkuvat Etelä-Saimaan nettisivuilla myös tällä kaudella — Tarjolla yhteensä 15 PEPOn ja Kultsun peliä

Viime kesänä hyvän vastaanoton saaneet suorat lähetykset jalkapallon kakkosdivisioonasta jatkuvat Etelä-Saimaan nettisivuilla myös tällä kaudella. Etelä-Saimaan tilaajille on tarjolla 15 ottelua Kultsu FC:n ja PEPOn otteluista. Ensimmäinen peli nähdään 2. heinäkuuta, kun PEPO matkaa Mikkeliin MiPK:n vieraaksi. Kakkosen kausi alkaa tulevana viikonloppuna.



Lähetykset ovat monikameratuotantoja. Ottelut selostaa viime kauden tapaan Jari Haapala.



— Suorille lähetyksille on selvästi kysyntää. Tavoitimme viime vuonna niiden kautta uusia tilaajia ja saimme myös nykytilaajia aktiivisiksi verkkosisältöjemme käyttäjiksi. Tänä kesänä kiinnostus paikallista jalkapalloa kohtaan on todennäköisesti vielä suurempaa, koska meillä Lappeenrannasta mittelöihin osallistuvat niin PEPO kuin Kultsukin. Lisäksi riskiryhmäläisillä korona on saattanut lisätä kiinnostusta seurata pelejä etänä, Etelä-Saimaan päätoimittaja Eeva Sederholm sanoo.



Lähetykset ovat kaikkien Etelä-Saimaan tilaajien katsottavissa. Digitunnukset sisältyvät kaikkin tilauksiimme.

Suorat lähetykset kakkosdivisioonasta:



2.7. klo 18.30 PEPO – MiPK

11.7. klo 14.00 Kultsu FC – Reipas

1.8. klo 17.00 Reipas – PEPO

2.8. klo 18.30 Kultsu FC - MiPK

7.8. klo 18.30 PEPO – Kultsu FC

13.8. klo 18.30 Kultsu FC – Reipas

14.8. klo 18.30 PEPO – MiPK

27.8. klo 18.30 Kultsu FC –PEPO

10.9. klo 18.30 PEPO – Reipas

10.9. klo 18.30 MiPK – Kultsu FC

17.9. klo 18.30 MiPK – PEPO

20.9. klo 17.00 Reipas – Kultsu FC

1.10. klo 18.30 Kultsu FC – PEPO

17.10. klo 14.00 PEPO – Reipas

25.10. klo 14.00 MiPK – Kultsu FC