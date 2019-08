Imatran Urheilijat neljäs seuracupin finaalissa Ukonniemen kentällä — LUM voitti C-sarjan mestaruuden ylivoimaisesti Tuusulassa

Imatran Urheilijat sijoittui neljänneksi järjestämässään yleisurheilun seuracupin B-sarjan finaalissa Ukonniemen kentällä Karhumäellä. Suurkilpailun voitti Lempäälän Kisa ennen Savonlinnan Rientoa ja Naantalin Löylyä.

IU:sta oman lajinsa kotiyleisön edessä voitti Joonatan Venäläinen, joka oli ykkönen 13-vuotiaiden 1000 metrillä ajalla 3.00,16. Aino Venäläinen puolestaan oli toinen 17-vuotiaiden 200 metrillä ajalla 26,56.

Kolmossijat IU:lle nappasivat Erika Pellinen (T13 korkeus, 139), Oskari Kuusisto (P11 pituus, 376), Nelli Anttonen (T15 100 m, 12,85), Erik Lipsanen (P13 korkeus, 141), Milka Riiali (N17 pituus, 533) ja Joonatan Vallin (P15 2000 m, 6.52,32).

Finaalin huipentaneessa 16x60 metrin sukkulaviestissä IU oli viides.

Lappeenrannan Urheilu-Miehet voitti seuracupin C-sarjan mestaruuden Tuusulassa. LUM oli finaalissa täysin ylivoimainen. Toiseksi sijoittunut ja finaalin järjestänyt seura Keski-Uudenmaan Yleisurheilu jäi LUM:sta 54 pistettä.



LUM:n lajivoittajia olivat Noora Tiainen (N17 pituus, 516), Iida Karhunen (T11 1000 m, 3.32,72), Martti Hyvärinen (P15 seiväs, 400), Essi Vehmaa (N17 200 m, 25,40), Milja Vakkila (T11 pituus, 439) ja Lauri Nokkala (P15 2000 m, 6.21,75).

Seuracupin sarjajako perustuu kuntien asukaslukuun. A-sarjassa kilpailevien seurojen kotikuntien asukasluku on alle 10 000, B-sarjassa 10 001—35 000 ja C-sarjassa yli 35 000.

Seuracupin ylin finaalitaso on superfinaali, jossa kilpailivat kaikki sarjat huomioiden piirikisojen seitsemän parasta seuraa ja Superfinaalin järjestänyt seura eli tällä kertaa Seinäjoen Seudun Urheilijat.

Superfinaalin voitti Jyväskylän Kenttäurheilijat ennen Tampereen Pyrintöä ja Turun Urheiluliittoa. A-sarjan finaalin ykkönen oli Laitilan Jyske.

Seuracupin finaalien loppupisteet

B-sarjan finaali Imatralla:

1. Lempäälän Kisa 323 pistettä, 2. Savonlinnan Riento 301,5, 3. Naantalin Löyly 298,5, 4. Imatran Urheilijat 294,5, 5. Riihimäen Kisko 287, 6. Raision Kuula 272, 7. IF Raseborg 272, 8. Siilinjärven Ponnistus 230,5, 9. IF Drott 228, 10. IF Sibbo-Vargarna 203,5, 11. Alavuden Urheilijat 196,5, 12. Lauttakylän Luja 174, 13. Kerimäen Urheilijat 145, 14. IK Falken 124

C-sarjan finaali Tuusulassa:

1. Lappeenrannan Urheilu-Miehet 364, 2. Keski-Uudenmaan Yleisurheilu 310, 3. Porvoon Akilles 306, 4. Pyhäselän Urheilijat 300, 5. Joensuun Kataja 298, 6. Karhulan Katajaiset 276, 7. Hämeenlinnan Tarmo 269, 8. Porin Yleisurheilu 266, 9. Noormarkun Nopsa 266, 10. Nurmijärven Yleisurheilu 257, 11. Vasa IS 251,5, 12. Vantaan Salamat 250, 13. Oulun Pyrintö 246, 14. Hyvinkään Seudun Urheilijat 235,5, 15. Mikkelin Kilpa-Veikot 223, 16. Viipurin Urheilijat 214