Roy Radken ura ammattilaisjääkiekkoilijana päättyi SaiPassa aivotärähdykseen kaksi vuotta sitten. Sittemmin Radke, 23, on löytänyt uutta sisältöä elämäänsä kilpagolfista, jonka parissa hän luo nyt uutta urheilu-uraa Illinoisin osavaltion Peoriassa sijaitsevassa Bradleyn yliopistossa.

Radke kertoi syyskuussa Bradleyn yliopiston verkkolehden The Bradley Scoutin haastattelussa, että hän nauttii saadessaan olla osa yliopiston golfjoukkuetta.

– En totta puhuen osaisi toivoakaan itselleni parempaa tilannetta. Toviin en ollut osa mitään joukkuetta, mutta nyt on taas mukavaa, kun ympärilläni on ihmisiä, jotka kannustavat ja auttavat minua eteenpäin, Radke toteaa The Bradley Scoutin haastattelussa.

Radke on pelannut golfia kuusivuotiaasta, mutta jääkiekko valikoitui hänen ykköslajikseen jo varhain.

SaiPaan Radke saapui 20-vuotiaana kesällä vuonna 2017 NHL-seura Chicago Blackhawksin kuudennen kierroksen varauksena.

Ensimmäisellä liigakaudellaan isokokoinen voimahyökkääjä teki 46 ottelussa 7+5=12 pistettä ja auttoi SaiPaa etenemään puolivälieriin Turun Palloseuraa vastaan.

– Olen saanut mahdollisuuden pelata niin paljon kuin ansaitsen. Jonkin NHL-seuran organisaatiossa niin ei välttämättä olisi ollut. Tämä on ollut toistaiseksi mahtava kokemus, Radke totesi lokakuussa 2017.

Toisella liigakaudellaan Radken uumoiltiin lyövän itsensä läpi yhdeksi SaiPan vastuunkantajista.

Päävalmentaja Tero Lehterä luonnehti tuolloin Radkessa olevan paljon potentiaalia, mutta myös paljon kehityskohteita.

– Yritämme saada sellaisen ketjureaktion, että saataisiin edes osa potentiaalista ulos. Jos sen saamme, voimme saada valtavan hienon tavarajunan, jossa on jarrut ja se kääntyy vasemmalle ja oikealle, Lehterä sanoi Radken jatkosopimuksen julkistuksen yhteydessä huhtikuussa 2018.

Radken liigaura jatkui lopulta vain vajaan ottelun verran.

Yhdysvaltalainen oli vain 21-vuotias, kun Kouvolan KooKoon puolustaja Martin Berger taklasi häntä kohtalokkaasti kiekontavoittelutilanteessa kauden ensimmäisessä liigaottelussa Kouvolassa 14. syyskuuta 2018.

Bergerin taklaus osui Radkea päähän, mutta tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

Kun Radke luisteli tuskaisen oloisena vaihtoaitioon, kukaan ei osannut aavistaa, ettei hän palaisi kaukaloon enää koskaan.

Radke kertoo The Bradley Scoutin haastattelussa, että jääkiekkouran päättyminen tuntui maailmanlopulta.

– Se ajoi minut tavallaan todella outoon jaksoon elämässäni. Minun piti laittaa tavoitteeni elämässä kokonaan uusiksi.

Tällä hetkellä Radke etsii rajojaan jo täysillä kilpagolfin parissa Bradleyn yliopiston golfin päävalmentajan Jeff Roche alaisuudessa.

Pelaamisen ohessa hän aikoo valita pääaineekseen liiketalouden.

– Pystyn hyödyntämään golfissa samaa työmoraalia ja keskittymiskykyä, joita jääkiekkoilukin vaati. Aikoinaan tykkäsin vinoilla serkuilleni siitä, että heidän piti käydä koulua voidakseen pelata koripalloa. Nyt olen itse samassa tilanteessa, koulussa jälleen, Radke kertoi syyskuussa Illinoisin Chillicothessa ilmestyvän Chillicothe Times-Bulletinin haastattelussa.