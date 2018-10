SaiPa joutuu vajaalla hyökkäyskalustolla Jukurien vieraaksi — Lappeenrantalaisilta puuttuu viisi avainhyökkääjä, puolustusrintama on terveenä

Avainpelaajien poissaolot verottavat SaiPan hyökkäykalustoa tällä hetkellä rankasti. Jo keskiviikon ottelussa Lukkoa vastaan joukkue joutui tulemaan toimeen vajaalla hyökkäykalustolla Ahti Oksasen sairastuttua, ja tilanne on sama perjantain vierasottelussa Jukureita vastaan.

SaiPa on nimennyt kokoonpanoonsa keskiviikon tapaan vain 11 hyökkääjää.

SaiPan tämän kauden linjauksen mukaisesti poissaolojen syistä tai kestoista ei anneta julkisuuteen tiedon murusiakaan. Sen verran tietoa kokoonpanojulkistuksesta tihkuu, että pelikunnossa ollessaan kokoonpanoon kuuluvista hyökkääjistä perjantaina poissa ovat Anssi Löfman, Ahti Oksanen, Emil Oksanen, Roy Radke ja Elmeri Kaksonen.

Viiden avauskokoonpanon hyökkääjän poissaolon takia SaiPan ketjukoostumukset menevät osin uusiksi. Kakkos- ja kolmosketjut jatkavat ennallaan, mutta ykköseen Cody Kunykin laidoille on merkitty Santeri Virtasen ja Oskari Lehtisen nimet.

Nelosketjun toisessa laidassa Tomi Iso-Mustajärven ja Bastien Maian rinnalla on tyhjä paikka kiertävälle laiturille.

Puolustajista sen sijaan on, mistä valita, sillä kokoonpanoon on nimetty poikkeuksellisesti kahdeksan takalinjojen luutijaa. Kaikki SaiPan sopimuspuolustajat vaikuttaisivatkin olevan pelikunnossa.

Maalissa jatkaa Lukko-ottelun tapaan Frans Tuohimaa.

Joukkueiden lähtökohta otteluun ovat varsin erilaiset. SaiPa on pelannut alkukaudesta pirteästi ja on ennen illan ottelua sarjataulukossa sijalla 6. Se on kerännyt 14 ottelustaan 25 pistettä. Edellisessä ottelussaan joukkue kaatoi kotonaan Lukon 4—1.

Jukurit puolestaan on taulukossa toiseksi viimeisenä. Pisteitä sillä on 15 kierroksen jälkeen 17. Viimeksi Jukurit hävisi Vaasassa, kun Sport oli keskiviikkona parempi luvuin 4—1.

Ottelu Mikkelissä alkaa kello 18.30.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Santeri Virtanen — Cody Kunyk — Oskari Lehtinen

David Goodwin — Tyler Morley — Joni Nikko

Jonatan Tanus — Ville Koho — Topi Nättinen

Tomi Iso-Mustajärvi — Bastien Maia

Puolustajat

Kalle Maalahti — Erik Autio

Robin Salo — Brenden Kichton

Vladimir Denisov — Kasperi Torikka

Markus Kojo — Jere Sneck

Maalivahdit

Frans Tuohimaa

(Niclas Westerholm)