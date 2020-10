Kysymykset: Miksi SaiPa salibandyn miesten vaihtopelaajat istuvat Lappeenrannan urheilutalolla selkä yleisöön päin?

Lappeenrannan uusi salibandyseura SaiPa on ehtinyt herättää jo paljon ihastusta ja ripauksen ihmetystäkin.

SaiPan miesten kotiotteluissa osaa katsojista on kummastuttanut, miksi joukkueiden vaihtopenkit ovat samalla puolella kaukaloa kuin katsomo.

Vanhastaan urheilutalon salibandyottelussa vaihtopenkit ovat olleet pääsääntöisesti katsomoa vastapäisellä sivulla.

Miksi vaihtopenkit ovat otteluissanne uudessa paikassa, SaiPan miesten urheilutoimenjohtaja Otto Moilanen?

– On monta syytä, miksi vaihtopenkit ovat nyt tällä tavalla.

– SaiPa salibandy on NST:n ja PoNoVon fuusiojoukkue, ja tämä on nimenomaan SaiPa salibandyn ottelutapahtuma. Haluamme tehdä ottelutapahtumasta omannäköisemme.

– Saamme ottelutapahtumaa näin myös tietyllä tapaa tiiviimmäksi, jolloin vuorovaikutus on parempaa. Urheilutalohan on makea sisäliikuntahalli, mutta vastakkaiselle sivulle on varsinkin yläkatsomosta tosi pitkä matka.

– Koripallossahan Catz ja Namika pitävät vaihtopenkkejään näin. Heidän valtakunnallinen menestyksensä on ollut meitä parempaa. Olemme ottaneet heistä vähän mallia.

– Seuraava pointti on se, että saamme kauemmalle sivulle lisää myytävää, eli kaukalon yläpuolelle lisää mainostilaa. Ne näkyvät ottelulähetyksissäkin tosi hyvin.

– Urheilutalolla kuvataan sen verran korkealta, että vaihtopenkin uusi sijainti ei häiritse videokuvaa, muttei myöskään katsojia alhaalla. Sen olemme testanneet.

Minkälaista palautetta olette muutoksesta saaneet?

– Juniorimme ja kannattajamme näkevät nyt paremmin, mitä vaihtopenkillä tapahtuu, mistä on tullut paljon positiivista palautetta. Nyt on nähty ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, että mitä vaikka Josban aikalisällä tehdään. Vaihtopelaajien kasvoja ei nyt näy, mutta vaihtoon tulevien pelaajien reaktiot näkyvät paremmin.

– Tein viime pelissämme satunnaiskyselyn 19 ihmiselle, joista yksi oli tätä muutosta vastaan, viisi puolesta ja loput sanoivat, ettei muutoksella ole heille mitään merkitystä.

– Muutosvastarinnassa on vähän samaa kuin lappeenrantalaisten jäärien pelossa siitä, että jäähallin paikka vaihtuu, koska he ovat aina tottuneet siihen, että se on Kisapuistossa. Kaikki uusi ja tuntematon pelottaa.