PEPO testaa Hollannin ykkösdivisioonassa pelannutta Naoyuki Yamazakia, keskikenttämies piipahti myös HJK:n tutkittavana neljä vuotta sitten

PEPO Lappeenranta pyrkii vahvistamaan keskikenttäänsä japanilaisella Naoyuki Yamazakilla. Hänen testijaksonsa PEPOssa alkaa 10. huhtikuuta. Seura päättää Yamazakin mahdollisesta sopimuksesta huhtikuun aikana.

Yamazaki, 27, pelasi kaudella 2016—2017 Hollannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Telstarissa 25 ottelua ja teki kolme maalia. Viime vuoden heinäkuussa hän siirtyi vahvistamaan helsinkiläistä Gnistania loppukaudeksi Kakkosessa.

Suomi ei ollut hänelle entuudestaan täysin tuntematon maa, sillä Yamazaki harjoitteli Helsingin Jalkapalloklubin kanssa talvella 2015.

— Hänen pitäisi olla sen tason pelaaja, että kiinnostaa ihmisiä. Kyseessä on todella taitava ja nopea pelaaja, PEPOn päävalmentaja Mika Heino toteaa.

Mika Heinon mukaan Naoyuki Yamazakin vahvuudet tulevat parhaiten esiin, kun pelin intensiteetti on riittävän korkealla.

Yamazaki sai jalkapallokoulutuksensa Japanin pääsarjaseura FC Tokiossa, josta hän siirtyi kolmeksi vuodeksi Tokion Gakugein yliopistojoukkueeseen ja sieltä Japanin neljänneksi korkeimman sarjatason Azul Claro Numazuun.

Gnistanissa Yamazaki pelasi pääasiassa keskikentän keskellä, mutta taustaltaan ja ominaisuuksiltaan hän on parhaimmillaan keskikentän laidalla, jonne häntä myös PEPOssa on alustavasti kaavailtu.

— Oletusarvo varmaan on, että kyllä me hänen kanssaan sopimuksen teemme. Haluamme kuitenkin poissulkea testijaksolla kaikki riskit ja varmistua, että pelaaja on oikeasti hyvässä kunnossa ja pystyy pelaamaan tuolla pelipaikalla.

Heinon mukaan Yamazaki oli saanut tarjouksia myös Virosta ja Latviasta, mutta halusi tulla takaisin Suomeen.

— Luulen, että me saamme hänen vahvuutensa paremmin esille kuin Gnistan, jolloin hän on sitten varmasti meille oikeasti kova vahvistus.

PEPOlla on ennestään hyviä kokemuksia japanilaispelaajista. Hyökkääjä Yuki Koizumi edusti PEPOa loppukauden 2016 ja puolustaja Fugo Segawa kauden 2017.

— Sain Yamazakistakin tosi positiivista palautetta, kun sitä tiedustelin. Japanilaiset istuvat varmaan hyvin suomalaiseen kulttuuriin. Työskentelytapa on tälläkin pelaajalla huippuluokkaa. Uskon, että tässä on sellainen pelaaja, joka pystyy nopeasti sopeutumaan pelitapaamme, Heino toteaa.