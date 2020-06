Imatran alueen kauppojen lisäksi Keski-Ketterää saa myös tietyistä Lappeenrannan kaupoista. Keski-Ketterä on Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan valmistama olut. Imatralaisseurat on olleet tänä vuonna aktiivisia tuotelanseerauksissaan, sillä IPV:n pesäpallo-otteluissa myydään puolestaan Lörssä-makkaraa.

Imatran Ketterän Mestis-otteluissa myydään ensi kaudella seuran nimikko-olutta. Keski-Ketteräksi nimettyä olutta saa perjantaista alkaen myös Imatran alueen kaupoista ja tietyistä kaupoista Lappeenrannasta.

Ketterän Turkka Partasen mukaan ihmiset ovat vuosien ajan ehdottaneet omaa olutta, jonka voisi nimetä Keski-Ketteräksi. Seura selvitti asiaa viime vuonna, mutta ei löytänyt sopivaa panimokumppania.

Tänä keväänä koronavirus katkaisi jääkiekkokauden, ja Ketterän piti keksiä korvaavia juttuja jääkiekon tilalle.

– Pääsimme Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan kanssa hyvään sopimukseen. Saamme hyvää tavaraa järkevällä hinnalla, kertoo Partanen.

Olut on tyyliltään vaalea lager, ja siinä on 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia. Turkka Partasen mukaan olut on verrattavissa panimoyhtiön suosittuun keltaiseen Kukko-olueeseen.

– Se on helposti juotava ja kaikkien suuhun sopiva, hän toteaa.

Partasen mukaan Ketterän nimikko-olut on tulossa Imatralla myyntiin kaikkiin muihin kauppoihin paitsi Lidliin. Lisäksi olutta on saatavissa myös Ruokolahdella.

Olut tulee myyntiin myös Joutsenon S-Markettiin sekä Lappeenrannan Prismaan ja K-Citymarkettiin.

IPV myy Lörssä-makkaraa

Ketterä ei ole ensimmäinen imatralainen urheiluseura, joka lanseeraa tänä vuonna oman nimikkotuotteen. Imatran Pallo-Veikkojen superpesisotteluissa myydään kesällä Lörssä-grillimakkaraa. Tuote on nimetty seuralegenda Arto "Lörssä" Lippojoen mukaan. Lippojoki oli voittamassa IPV:n kaikkia neljää Suomen mestaruutta.