Ovatko palat loksahtaneet kohdilleen päävalmentaja Tero Lehterän palapelissä? SaiPa jatkaa muuttumattomalla kokoonpanolla jo kolmannessa peräkkäisessä ottelussa, kun TPS saapuu Kisapuistoon Kai Skyttä Päävalmentaja Tero Lehterä luottaa tuttuun kokoonpanoon, kun TPS haastaa SaiPan Kisapuistossa tiistaina. Arkistokuva.

SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä lienee ollut tyytyväinen joukkueensa otteisiin viime aikoina. Näin ainakin voisi päätellä siitä, että Lehterä näyttää lukinneen joukkueensa kokoonpanon.

SaiPa hyökkää Turun Palloseuran kimppuun tiistai-illan ottelussa tismalleen samalla kokoonpanolla, jolla se pelasi kaksi edellistä otteluaan HPK:ta vastaan. Oikeastaan sama miehistö mitteli myös Tapparaa vastaan viime viikon tiistaina sillä erotuksella, että tuolloin Per Savilahti Nagander oli vielä riveissä mukana.

Savilahti Nagander loukkaantui Tappara-ottelussa. Hänen paluuajankohdakseen SaiPa arvioi neljä viikkoa.

Hyvien peliesitysten lisäksi syy kokoonpanon säilymiseen ennallaan saattaa löytyä juuri sairastuvalta. Savilahti Naganderin lisäksi sivussa ovat edelleen Jussi Markkanen ja Anssi Löfman, joiden arvioidaan palaavan kentälle parin viikon kuluessa.

Heidän lisäkseen Markus Kojon ja Eetu Kosken vammat ovat niin pitkäkestoisia, että heitä ei kentällä enää tällä kaudella nähdä.

Miehistö on kapea etenkin puolustuksen osalta. SaiPa pelaa tällä hetkellä ottelunsa käytännössä kuudella puolustajalla, sillä seiskapakiksi merkitty Henry Maarnela ei pelannut viikonlopun voittoisissa HPK-otteluissa vaihtoakaan.

SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa myönsikin Etelä-Saimaan haastattelussa, että puolustajia on riveissä liian vähän.

—Meillä on seitsemän pakkia tällä hetkellä, eihän se riittävästi ole. Seitsemällä pakilla tuskin pärjätään loppukautta, Tuomenoksa kommentoi tilannetta, mutta ei vielä luvannut vahvistuksia joukkueeseen.

Toisaalta SaiPan peli on luistanut loukkaantumismurheista huolimatta. Joukkue kamppailee edelleen kiivaasti suorasta paikasta puolivälieriin. SaiPa on tasapisteissä kuudetta sijaa hallussaan pitävän KalPan kanssa, kun molemmilla on pelaamatta kahdeksan ottelua. Takana Lukko ja Pelicans väijyvät kahden ja neljän pisteen päässä.

Liigan kuntopuntarissa SaiPa keikkuu kärkipäässä. Se on voittanut kuudesta edellisestä ottelustaan neljä ja hävinnyt kaksi, joista toisen vasta jatkoajalla.

Tiistai-illan vastustaja TPS taas kamppailee tiukasti puolivälierien kotiedusta. Se on sarjassa toisena 95 pisteellä. Takana tulevat Tappara (95 pistettä), Jyp (91) ja HIFK (89), joten myös TPS tarvitsee pisteitä.

SaiPa—TPS pelataan Kisapuistossa tiistaina kello 18.30 alkaen.

SaiPa tänään

Hyökkääjät

Ahti Oksanen - Cody Kunyk - Curtis Hamilton

Elmeri Kaksonen - Ville Koho - Kim Strömberg

Jonatan Tanus - David Goodwin - Topi Nättinen

Valtteri Virkkunen - Saku Salminen - Joni Nikko

Puolustajat

Urho Vaakanainen - Brett Carson

Lauri Taipalus - Lasse Lappalainen

Kalle Maalahti - Jere Sneck

Henry Maarnela

Maalivahdit

Frans Tuohimaa

(Niclas Westerholm)