Maailman velloessa poikkeustilassa para-alppihiihdosta kuuluu hyviäkin urheilu-uutisia.

Lappeenrantalainen Santeri Kiiveri, 20, teki historiaa voittamalla ensimmäisenä suomalaisena maailmancupin kokonaiskilpailun pujottelun pystyluokassa.

Tammikuussa hän voitti uransa ensimmäiset maailmancupin osakilpailut tammikuussa Italian Prato Nevosossa pujottelussa.

Hän onnistui myös nousemaan ensimmäistä kertaa urallaan palkintopallille suurpujottelussa, kun Venäjällä käydyssä kisassa tuli kolmas sija.

Vaikka kausi keskeytyi koronaviruksen takia, lämmittää kokonaiskilpailun voitto para-alppihiihtäjän mieltä.

– Heti syksystä tiedettiin, mikä on ”game plan”. Sitä toteutettiin suunnitellulla kaavalla ja kaikki menivät suunnitelmien mukaisesti, Kiiveri kertoo Alpine ski teamin tiedotteessa.

Suurpujottelupronssikin lämmitti mieltä, vaikka Kransjka Gorasta hän odotinkin hieman enemmän.

– Yksi tavoite voidaan nyt rastittaa: tavoitteenani on ollut voittaa pujottelun maailmancup ja nyt se sitten voitettiin.

Kahdet kirjoitukset odottavat

Yksi tavoite voidaan nyt rastittaa: tavoitteenani on ollut voittaa pujottelun maailmancup ja nyt se sitten voitettiin. — Santeri Kiiveri

Kauden keskeytyminen ei tiedä nuorelle miehelle lepoa ja lomailua. Tällä viikolla Kiiveriä odottaa kahdet ylioppilaskirjoitukset ja harjoituksetkin jatkuvat olosuhteiden antaessa myöten.

– Valmistautuminen on jäänyt kieltämättä hieman vajaaksi kirjoituksiin, mutta kyllä niistä selvitään. Muutama kurssi on vielä tehtävänä ja sitten on lukio käyty. Harjoittelu jatkuu, jos vain hiihtokeskukset pysyvät avoinna, muuten tehdään sitten kotitreenejä, summaa Kiiveri tiedotteessa.

Ensi kausi on lähtökohdiltaan Kiiverille erilainen.

Opinnot Ruka-Kuusamon alppikoulussa päättyvät ja tulevalla ylioppilaalla on tähtäimessään hakea kauppakorkeakouluun kevään yhteishaussa.

– Alppihiihto on toki prioriteetti ykkönen, mutta toki tässä nyt muuttuu moni asia, kun koulu loppuu Rukalla. Aion hakea myös kauppakorkeakouluun. Myöskään ei ole vielä tietoa, miten valmennukseni järjestyy ensi kaudeksi. Toki toivon, että saan jatkaa valmentajani Roman Rozmanin kanssa. En ole tavannut aiemmin yhtä pätevää ja kokenutta valmentajaa kuin hän.

Valmentaja asuu Sloveniassa

Valmentaja asuu Sloveniassa, ja tällä hetkellä ei eivät voi suunnitella oikein mitään tai keskustella jatkosta, koska he eivät pysty tapaamaan toisiaan koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

– Itseäni korona ei huoleta. Olen perusterve nuorimies niin ei minulla ole hätää, mutta riskiryhmien näkökulmasta täytyy noudattaa annettuja sääntöjä ja linjauksia, jotta tauti saadaan hallintaan eikä tartuteta sitä toisiimme enempää. Terveys edellä kaikessa.

Para-alppihiihdon muissa pystyluokissa Kiiveri oli suurpujottelussa kuudes ja Super-G:ssä 12:s.