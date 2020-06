Mestis varautuu koronaviruksen jälkioireisiin erittäin paikallisväritteisellä sarjaohjelmalla. Tiistaina julkaistussa ensi talven ohjelmassa Imatran Ketterä hinkkaa koko syyskauden pelkästään Joensuun Kiekko–Poikia (Jokipojat), SaPKoa, Heinolan Peliittoja ja KeuPa HT:tä vastaan.

Ketterä aloittaa kauden 25. syyskuuta ja ensimmäinen välisarjan ulkopuolinen peli on vasta 18. joulukuuta, eli lähes kolmen kuukauden kuluttua sarjan alkamisesta. Tampereen Koovee saapuu tuolloin Imatralle.

– Eihän tuo urheilullisesta mielestä ole kenenkään mielestä hyvä ratkaisu, mutta jos koronan takia joudutaan syksyllä pelejä lykkäämään, sarjaa pystytään lyhentämään näistä välisarjapeleistä, kertoo Ketterän urheilutoimenjohtaja Turkka Partanen.

Budjettia karsittu ja säästötoimia mietitty

Mestis on jaettu kolmeen välisarjaan. Kunkin lohkon sisäisiä pelejä tulee peräti 24, kun runkosarjassa pelataan yhteensä 50 ottelua. Ketterä kohtaa oman välisarjansa joukkueet kahdeksan kertaa kauden aikana, kun mukaan lasketaan kaksi kohtaamista varsinaisessa runkosarjassa.

– Tulevalle kaudelle on jouduttu karsimaan budjettia ja miettimään muutenkin säästötoimia, tämä on yksi niistä. Pelaamme lähialueella eikä tarvitse matkustaa länsirannikolle tai pohjoiseen joka viikko, kertoo Partanen, jonka mukaan Ketterä säästää tällä systeemillä matkakuluissa useita tuhansia euroja.

Kahdeksan kohtaamista voi alkaa puuduttaa

Partanen myöntää, että saman joukkueen kohtaaminen kahdeksan kertaa kauden aikana voi alkaa tuntua puuduttavalta.

– Onhan se kova määrä, ei siitä pääse mihinkään. Mutta jos selvitään jouluun saakka, sen jälkeen valtakunnallinen runkosarja pyörähtää käyntiin ja päästään paremmin normaaliin rytmiin kiinni. Syksy on vielä poikkeusaikaa.

Pitää muistaa sekin, että jos koronan toinen aalto tulee, sitten ei pelata mitään vähään aikaan. Toivottavasti sellaista ei tule. — Turkka Partanen

Tavallisesti SaPKo ja Jokipojat ovat olleet Imatralla kiinnostavimmat vastustajat, mutta jatkuvat keskinäiset pelit voivat leikata myös yleisön mielenkiintoa. Partanen muistuttaa, ettei kukaan vielä tiedä, millaiset rajoitukset syksyllä on voimassa sisätiloissa järjestettäville ottelutapahtumille.

– Voi olla, ettei halliin voida edes ottaa kuin esimerkiksi 500 katsojaa, vaikka olisi kuinka kiinnostava ottelu. Ohjelmat on pitänyt kuitenkin tehdä ja päästä suunnittelemaan. Pitää muistaa sekin, että jos koronan toinen aalto tulee, sitten ei pelata mitään vähään aikaan. Toivottavasti sellaista ei tule.

Viime talvena Ketterän kotiotteluiden yleisökeskiarvo oli 776 katsojaa. Yli tuhat katsojaa veti ainoastaan yksi alkukauden kotiottelu SaPKoa vastaan.

Pöytään lyödyt rätingit muuttivat mielen

Partasen mukaan kaikki Mestis-seurat olivat ensin sitä mieltä, että sarjaohjelmaa laadittaessa mentäisiin urheilulliset näkökulmat edellä. Kun kaikki kilometrit ja säästetyt eurot laskettiin auki ja otettiin huomioon myös se, että syksyllä mahdollisesti peruttavat pelit olisivat välisarjan pelejä, alkoivat mielet muuttua.

– Kun kaikki faktat lyötiin pöytään, tällainen ratkaisu yhden kauden ajaksi oli aika helppo hyväksyä, Partanen sanoo.

Liigan ohjelma julkaistanee ensi viikolla

SM-liigan ensi kauden sarjaohjelma julkaistaan tämän hetken tiedon mukaan viikon päästä perjantaina.

Mika Strandén SaiPa harjoitteli Huhtiniemen kuntoportaissa toukokuun lopussa, kun pienryhmäharjoitukset sai aloittaa.

Tiettävästi pöydällä on kolme eri vaihtoehtoa sarjaohjelmaksi. Etelä-Saimaan tietojen mukaan SaiPan liigakauden alku on lykkääntymässä ainakin muutamalla viikolla eteenpäin ja sarja alkaisi vasta lokakuun alussa. Tavallisesti Liiga on viime vuosina pyörähtänyt vauhtiin ennen syyskuun puoliväliä. Sarjakautta on poikkeuksellisesti mahdollista venyttää toisesta päästä, sillä jääkiekon MM-kisoja ollaan siirtämässä muutamalla viikolla eteenpäin. Lopullista päätöstä MM-kisojen lykkäämisestä ei ole kuitenkaan vielä tullut.