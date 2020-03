SaiPa nappasi Mestiksen parhaan pelaajan Ketterästä, 20-vuotiaan slovakialaisen HPK:sta ja neljä muuta pelaajaa päälle

SaiPa jykevöittää ensi kauden joukkuettaan kuudella pelaajasopimuksella. Muualta SaiPaan saapuvat Jaakko Lantta, Filip Krivosik, Joel Olkkonen ja oma kasvatti Ville Petman. SaiPassa jatkavat Micke Saari ja Jimi Jalonen.

Krivosicin, Petmanin ja Jalosen sopimukset ovat kaksivuotiset, Lantan, Olkkosen ja Saaren 1+1-vuotiset seuran optiolla.

Keskushyökkääjä Lantta ja puolustaja Olkkonen pelasivat päättyneellä kaudella Imatran Ketterässä, joka voitti Mestiksen runkosarjan.

Lantta, 23, voitti Mestiksen pistepörssin 48 ottelun lukemilla 16+41=57.

– On mielenkiintoista nähdä, minkälaisen roolin onnistuu ottamaan Liigasta. Rightin sentteri, joita ei ole liikaa tarjolla, mutta pystyy pelaamaan myös laidassa, urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kommentoi SaiPan tiedotteessa.

Joel Olkkonen, 27, piipahti SaiPassa päättyneellä kaudella paikkaamassa joukkueen puolustusta loukkaantumissuman keskellä. Hän teki Ketterässä 48 ottelussa 5+22=27 pistettä.

– Joel on vähän kypsemmällä iällä huomannut, mitä sitoutumista urheileminen vaatii ja siksi potentiaali jäänyt vähän ”piippuun”. Joelilla on kaikki ominaisuudet, joilla hypätä seuraavalle tasolle ja pelata Liigaa korkealla tasolla ensi kaudella, Tuomenoksa sanoo tiedotteessa.

Hyökkääjä Filip Krivosik, 20, siirtyy SaiPaan Hämeenlinnan Pallokerhosta, jota hän edusti neljä kautta. Päättyneellä kaudella hän teki 11+12=23 pistettä.

– Hän on vielä nuori pelaaja, mutta on jo nyt vahva fyysisesti, suojaa kiekkoa hyvin ja hänellä on erinomainen taitotaso. Molemmilla osapuolilla on isot odotukset ensi kaudesta ja Filipillä on kaikki ominaisuudet olla ratkaisupelaaja jo ensi kaudella, Tuomenoksa sanoo tiedotteessa.

Hyökkääjä Ville Petman, 20, palaa kasvattajaseuraansa, sillä hän siirtyi SaiPasta Rauman Lukkoon 16-vuotiaana. Hän on 18-vuotiaiden maailmanmestari ja pelasi alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa päättyneellä kaudella.

Kai Skyttä Jimi Jalonen (kesk.) osoitti päättyneellä kaudella olevansa hyvin liikkuva puolustaja, joka osaa myös käsitellä kiekkoa. Arkistokuva.

Jimi Jalonen, 23, siirtyi SaiPaan paikkaamaan puolustuksen loukkaantumisia kesken päättyneen kauden, kun oli jäänyt Mikkelin Jukureissa kokoonpanon ulkopuolelle.

Micke Saaren, 25, kausi päättyi kahden liigaottelun jälkeen loukkaantumiseen, joka tapahtui harjoituksissa. Toissa kaudella Saari pelasi SaiPassa 30 ottelua pistein 5+8=13.