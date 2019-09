SaiPan nuori maalivahtikaksikko Niclas Westerholm ja Karolus Kaarlehto on Liigan kokemattomin, mutta poikien päitä ei huimaa: "Olen odottanut tätä mahdollisuutta niin pitkään, että tästä pitää osata myös nauttia"

XL-kokoinen Niclas Westerholm on SaiPan ykkösvaihtoehto maaliin. Ketterän Mestis-mestariksi torjunut Karolus Kaarlehto janoaa taustalla peliaikaa.

Tätä hetkeä Niclas Westerholm on odottanut kärsivällisesti jo muutaman vuoden ajan. Nyt hän on SaiPan ykkösmaalivahti, mutta samalla hän on yksi Liigan kokemattomimmista ykkösvahdeista ellei kokemattomin.