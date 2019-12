Kommentti: SaiPassa kasvaa jääkiekkojättiläisen taimi — Veeti Vainio on päässyt vasta alkuun

Veeti Vainio on palauttanut itsensä yhdeksi Suomen 1997-vuosikerran parhaista jääkiekkoilijoista. Hänen alkukautensa on ollut monin tavoin vahva, mutta samalla siinä on ollut vasta alkusoiton sävy.

Takana olevat loukkaantumisten ja sairastelujen aiheuttamat pitkät pelitauot näkyvät vielä selvästi. Vainio ei ole vielä voinutkaan ehtiä riipiä pelistään kaikkia juniorivuosina kertyneitä pahoja tapoja.

Junnupeleissä Vainio ehti ylivertaisen liikkeensä ansiosta puolustustilanteisiin isoltakin takamatkalta. Liigassa vastassa on muitakin hyviä luistelijoita.

50—50-kamppailutilanteissa Vainio on jo parhaimmillaan viihdyttävän tyly. Toistaiseksi hän huomaa liian usein olevansa vastustajasta perässä ja joutuu yrittämään tilanteen pelastamista virvelöimällä.

Pitkälti heikon sijoittumisensa vuoksi Vainio on kerännyt jo 15 kaksiminuuttista, joka on koko liigan toiseksi suurin lukema Rauman Lukon Kristian Pospisilin (18) jälkeen.

Urho Vaakanainen briljeerasi SaiPassa riistämällä kiekkoja erinomaisella ajoituksellaan, kun huolehti ensin tunnollisesti etäisyydestään puolustettavaan pelaajaan. Jos Vainio oppii samaan, jälki on hurjaa kaukalon joka osassa.

Tomi Iso-Mustajärvi ja Ville Vainikainen ovat nykyjunioreille puolestaan terveitä esimerkkejä pitkäjänteisyydestä ja siitä, kuinka laadukkaaksi liigatason jääkiekkoilijaksi voi kypsyä aikuisiälläkin.

SaiPan näköisiä pelaajia.