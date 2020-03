Absurdi viesti pomolta vei Lassi Tuovin uuteen aikaan Strasbourgissa – "Tehtävämme on auttaa pelaajia myös siinä, että heidän päivänsä menisivät edes vähän nopeammin"

Puhelin havahdutti Lassi Tuovin pelipäivän päiväunilta Ranskan Strasbourgissa lauantaina 29. helmikuuta. Kello oli suunnilleen neljä.

Tuovin, 33, päävalmentaman SIG Strasbourgin tärkeän kotiottelun alkuun Le Portelia vastaan Ranskan koripalloliigassa oli aikaa vain tunteja.

– Pomolta tuli viesti, joka oli täysin absurdi: peli saatetaan perua. Noin puoli tuntia myöhemmin tuli vahvistus, että se on peruttu, Tuovi kertoo.

Bas-Rhinin aluehallinto oli ensi kertaa vienyt käytäntöön Ranskan päätöksen, ettei yli 5 000 ihmisen tapahtumia saa järjestää koronaviruksen vuoksi. Strasbourgin kotiotteluun oli myyty jo yli 6 000 lippua.

Mikä kummallisinta, viikon kuluttua Strasbourg pelasi vielä vierasottelun, jossa joukkue voitti Chalonin.

– Siellä oli alle 5000 katsojaa.

Yksi päivä pienryhmäharjoittelua

Tämän jälkeen tilanne eteni Ranskassa vauhdilla. Ranskan koripalloliigan kausi keskeytettiin alustavasti 4. huhtikuuta asti.

Vielä viime viikon maanantaina joukkueet saivat järjestää harjoituksia korkeintaan kahdelle ihmiselle kerrallaan.

Tuovikin suuntasi hallille, jossa päivän harjoitusohjelma oli aikataulutettu asianmukaisesti.

– Tiesimme, että presidentti Emmanuel Macron puhuu illalla. Kaikki tiesivät, mitä tulee tapahtumaan. Se oli tuntipeliä.

Macron julisti Ranskan olevan terveyssodassa. Ihmiset saivat poistua kodeistaan vain töihin, ostoksille, hoitoon tai ulkoilemaan.

Liikkumisrajoituksia tiukennettiin tämän viikon tiistaina. Ranskassa saa ulkoilla kilometrin säteellä kodista kahdesti päivässä ja tunnin kerrallaan.

Rajoitusten rikkomisesta voi saada sakkoa.

– Ulkona täytyy olla mukana lupalappu, jossa pitää olla kirjoitettuna kellonaika, jolloin on lähtenyt liikkeelle.

Mika Strandén Lassi Tuovi on Namika Lappeenrannan kasvatti ja sen edustusjoukkueen entinen päävalmentaja. Tuovi kuvattiin Halkosaaren sillalla kesäkuussa 2015.

Arki mullistui

Joukkueurheilun arki on tavallisesti hektistä ja täynnä sosiaalisia kontakteja. Tuovi on yksi miljardeista, joiden elämän poikkeustilanne on mullistanut.

– Olen pitänyt itseäni kiireisenä edelliset vuodet koripallon avulla. Olen rakentanut koripallon ympärille koko vuosikalenterini vuodenajasta riippumatta.

Totaalinen pysähtyminen on tuonut Tuoville hyvääkin. Hänen talvensa oli tavanomaistakin intensiivisempi ja raskaampi, erityisesti vuoden ensimmäiset kuukaudet.

SIG Strasbourgin kausi Ranskan ja Mestarien liigoissa oli ollut vaikea, mikä johti tammikuun lopulla arvostetun ja menestyneen päävalmentajan Vincent Collet'n erottamiseen.

Vastuuvalmentajaksi nostettiin Collet'n apuvalmentajana toiminut Tuovi.

Strasbourgin kurssin kääntämisen lomassa Tuovi avusti tuttuun tapaan Suomen miesten maajoukkuetta EM-karsinnoissa helmikuun lopulla.

– Olen saanut vähän palauduttua viimeisen vuoden rypistyksestä, kun on ollut pakko vain olla ja odottaa. Aamuisin on uni maittanut.

"Ehtii tutustua keittiöönkin"

Tuovi on nähnyt omin silmin poikkeustilan vaikutukset Ranskan ja Saksan rajalla sijaitsevassa Strasbourgissa.

– Tämä seutu Euroopan parlamentin kupeessa on nyt aika rauhallinen. Liikehdintää on hyvin vähän. Lenkillä näkee ihmisiä, mutta ihmiset väistävät kyllä toisiaan.

Tuovi kuluttaa aikaansa muun muassa lukemalla ja koripalloakin katselemalla.

– Tässä ehtii tutustua vaikka tuohon omaan keittiöön vähän paremmin. Kahvin keittäminenkin on sellainen organisoitu tapahtuma, jonka voi suunnitella vievän päivästä jonkun osan.

Ulkoiluun sallittua aikaa hän hyödyntää päivittäin liikuntaan.

– Käyn juoksemassa, mikä on aika tuskaista touhua, koska se ei ihan lempiharrastuksiini kuulu.

Kannattaa arvostaa asioita, joita pitää ehkä välillä itsestäänselvyytenä. — Lassi Tuovi

Ranskalaiseen elämänmenoon kuuluu arjen nautiskelu, minkä vuoksi Strasbourginkin hienoja puistoja ja jokien varsia on suljettu erillisillä määräyksillä.

– Leipomot ovat vielä auki. Sitten saattaisi tulla todellinen katastrofi tässä maassa, jos tuoretta patonkia ei saisi haettua, Tuovi keventää.

All Over Press Kun kaikki oli vielä hyvin. Päävalmentaja Lassi Tuovi ohjeisti SIG Strasbourgin joukkuetta Ranskan koripalloliigan vierasottelussa Metropolitans 92:ta vastaan Pariisissa 11. helmikuuta.

Pelivalmiutta pitää pitää yllä

Niin kauan kuin Ranskan koripallokauden jatkuminen on teoriassa mahdollista, joukkueiden pitää asennoitua pelien jatkuvan jossain vaiheessa.

Strasbourgin pelaajille on annettu henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, joiden käyttöönottoa joukkueen fysiikkavalmentaja tuki etäopetuksella.

Vastuu treenaamisesta ja peruskunnon ylläpitämisestä on viime kädessä pelaajalla itsellään.

– Ehkä sitä kautta pelaajamme saavat sisältöä päiviinsä. Tehtävämme on auttaa pelaajia myös siinä, että heidän päivänsä menisivät edes vähän nopeammin.

Puolet joukkueen pelaajista on kotoisin muualta kuin Ranskasta. Kukaan ei tiedä, milloin he näkevät perheensä seuraavan kerran.

Tuovi on pelaajiin henkilökohtaisesti yhteydessä muutaman päivän välein.

– Enemmänkin se on vain aistimista, että minkälaiset tunnelmat siellä ovat ja mitä heille kuuluu.

Varmaa tietoa siitä, kuinka urheilujoukkueen olisi parasta tällaisessa tilanteessa toimia, ei ole.

– Olen ollut huuli pyöreänä, mutta niin ovat kaikki muutkin. Eihän tällaisesta ole kenelläkään kokemusta. Minkäänlaista ennakkotapausta ei ole.

Kevät näytti hyvältä

Kauden katkeamisen hetkellä Strasbourgin joukkueen tilanne näytti valoisalta. Syksy ja talvi olivat olleet vaikeat.

Valmentajanvaihdos puhdisti hetkellisesti energiaa, jolla Tuovi pyrki luomaan uutta.

– Olin tyytyväinen siihen, miten sain porukan peli-ilon ja kollektiivisuuden näkymään kentällä aika nopeasti.

Kun Tuovi hyppäsi päävastuuseen, Strasbourgilla oli edessään neljä kauden kannalta huippuarvokasta ottelua. Niistä joukkue voitti kaksi ja hävisi yhden pisteellä.

– Ainakin siinä nopeassa projektissa onnistuttiin. Saimme joukkueen voittamaan.

Kauden toistaiseksi viimeisen ottelunsakin Strasbourg voitti. Pudotuspelit olivat kahden voiton päässä. Tuovi oli täynnä intoa ja uskoa joukkueeseensa.

– Oli fiilis, että tästä voi alkaa rakentaa ja että tämä voi lähteä ihan lentoonkin.

Herkullinen asetelma on nyt mennyttä.

– Olemme ihan eri tilanteessa kaikin tavoin, jos jotain pelejä vielä pelataan.

Lehtikuva/Roni Rekomaa Lassi Tuovi heitti palloa Helsingissä 18. helmikuuta, kun Suomen miesten koripallomaajoukkue valmistautui EM-karsinnat aloittaneeseen Serbia-otteluun.

Kuinka käy yhteiskunnan, kuinka urheilun

Kun Ranskan koripallokauden jatkosta päätetään, kyse on taloudesta ja seurojen tulevaisuudesta.

Pelkästään urheilun näkökulmasta Ranskassakin moni olisi valmis peruuttamaan loppukauden pelit heti.

– Nyt pyörivät nollat ja pilkut sen verran paljon, että nämä päätökset kestävät. Urheilullekin suurimmat kysymykset tulevat siitä, mitä pandemia tulee vaikuttamaan niihin ihmisiin ja yrityksiin, jotka meidän palkkamme maksavat ja tätäkin hupia meille kaikille pyörittävät, Tuovi tiivistää.

Tuovi myöntää, että hänellä on suuri huoli koko urheilumaailman ja oman ammattikuntansakin puolesta, kuinka seuroille ja liigoille käy.

Samaan hengenvetoon hän korostaa, että asioiden pitää olla nyt tärkeysjärjestyksessä. Ihmisten terveys ja yhteiskunnan kantokyky pitää turvata.

– Ihan syystäkin urheilua rahoittavat ihmiset ja yritykset odottavat, mitä tulevaisuus tähän elämään tuo.

Tuovi kertoo peruspositiivisena luonteena miettineensä, että ehkä kriisin jälkeen yhteinen hyvä nähdään entistä tarkemmin ja sitä osataan vaalia vielä paremmin.

– Kannattaa arvostaa asioita, joita pitää ehkä välillä itsestäänselvyytenä.