SaiPan hyökkääjä Santeri Virtanen, 19, valittiin jääkiekon Suomen alle 20-vuotiaiden MM-leiriryhmään.

Nuoret leijonat aloittavat 15. joulukuuta valmistautumisen Kanadan Victoriassa ja Vancouverissa pelattaviin nuorten MM-kisoihin. Kisat alkavat perinteisesti tapaninpäivänä ja jatkuvat tammikuun ensimmäiselle viikolle.

MM-leirin aikana Suomi pelaa harjoitusottelut Tanskaa ja Kanadaa vastaan. MM-joukkue kisoihin nimetään alustavasti jouluaattona.

Ensimmäistä liigakauttaan pelaavan Virtasen rooli SaiPassa on kasvanut kauden edetessä. Pelipaikka on vaihdellut, mutta viime peleissä hän on useimmiten johtanut SaiPan kolmosketjua. Salo HT:n kasvatti on pelannut tällä kaudella 25 liigaottelua tehopistein 5+2=7.

Virtanen pelasi marraskuussa alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa Tshekissä järjestetyssä harjoitusturnauksessa.

Viime kaudella MM-kisat jäivät väliin

Viime kaudella Virtanen pelasi kahdeksan nuorten maaottelua pistein 0+5, mutta ei mahtunut Suomen MM-ryhmään alle 20-vuotiaiden kisoihin.

Toissa kaudella hän oli mukana MM-hopeaa saavuttaneessa alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa ja keräsi turnauksessa seitsemässä ottelussa 2+4=6 tehopistettä.

SaiPasta valittiin toinenkin pelaaja maajoukkuetehtäviin. Puolustaja Krista Parkkonen pelaa alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueessa, joka osallistuu joulukuussa Venäjällä järjestettävään turnaukseen.

Kysessä on viimeistelyturnaus ennen tammikuussa Japanissa järjestettäviä tyttöjen MM-kisoja.

Myös Suomen A-maajoukkue joulukuussa Venäjällä pelattavaan EHT-turnaukseen on julkistettu. Turnausisäntä Venäjän Suomi kohtaa Pietarin uudella jalkapallostadionilla sunnuntaina 16. joulukuuta pelattavassa ulkoilmaottelussa.

Suomen isot ja nuoret leijonat

Suomen joukkue Venäjän EHT-turnauksessa (Channel One Cup):

Maalivahdit: Ortio Joni (HK Vitjaz), Tirronen Rasmus (TPS)

Puolustajat: Friman Niklas (HPK), Hakanpää Jani (Kärpät), Hietanen Juuso (Dynamo Moskova), Jokipakka Jyrki (HK Sotshi), Jürgens Casimir (Pelicans), Leskinen Otto (KalPa), Lindbohm Petteri (Lausanne HC), Lukka Santeri (TPS), Vainio Juuso (JYP), Virtanen Jesse (Färjestad BK)

Hyökkääjät: Hakulinen Andrei (KooKoo), Ikonen Henri (Jokerit), Junttila Julius (Växjö Lakers), Kalapudas Antti (Sport), Kontiola Petri (Lokomotiv Jaroslavl), Lajunen Jani (HC Lugano), Luostarinen Eetu (KalPa), Ojamäki Niko (Tappara), Palve Oula (TPS), Partanen Mika (Jukurit), Peltola Jukka (Sibir Novosibirsk), Puustinen Juuso (Neftehimik Nizhnekamsk), Rajala Toni (EHC Biel), Sallinen Jere (Örebro HK), Turunen Teemu (HPK)

Päävalmentaja: Jukka Jalonen

Nuorten leijonien MM-leiriryhmä (kolme hyökkääjää nimetään myöhemmin):

Maalivahdit: Lehtinen Lassi (Lukko), Lindberg Filip (Massachusetts NCAA), Luukkonen Ukko-Pekka (Sudbury Wolves OHL)

Puolustajat: Anttalainen Aleksi (Blaineville QMJHL), Heinola Ville (Lukko), Honka Anttoni (JYP), Kaskinen Olli (TPS), Kokkonen Mikko (Jukurit), Laaksonen Oskari (Ilves), Latvala Otto (HPK), Riekkinen Joona (KalPa), Thomson Lassi (Kelowna Rockets WHL), Utunen Toni (Tappara)

Hyökkääjät: Engberg Teemu (HIFK), Heponiemi Aleksi (Kärpät), Kakko Kaapo (TPS), Kupari Rasmus (Kärpät), Anton Lundell (HIFK), Nordgren Niklas (HIFK), Nyman Linus (Lukko), Ranta Sampo (Minnesota NCAA), Talvitie Aarne (Penn State NCAA), Vainionpää Samuli (Ilves), Virtanen Santeri (SaiPa), Ylönen Jesse (Pelicans)

Päävalmentaja: Jussi Ahokas