Torstai-iltana jaetaan Lappeen raviradalla paikkoja ensi viikon lauantaina ravattaviin Villinmiehen Tammakilvan loppukilpailuihin. Tammakilvan vaikutus radan vuoden tulokseen on iso, ja jatkossa sen rooli korostuu entisestään.

Tämä vuosi on ollut haastavaa aikaa raviradoilla. Kilpailutoiminta oli koronan takia keskeytettynä keväällä monta kuukautta ja ongelmia on ollut radan hoidosta lähtien. Veikkauspeleissä on myös sakannut ja ravien näkymät ovatkin ensi vuodelle erittäin haastavat.

– Ensi vuosi on vielä avoinna monessa mielessä. Kilpailukalenterin valmistuminen on viivästynyt ja ensi vuoden palkintotasosta ja muista tuista ei ole vielä päätöksiä olemassa, mikä vaikeuttaa ensi vuoden suunnitelmien tekoa, kertoo raviradan toimitusjohtaja Antti Tamminen:

Mutta tammakilvalla menee hyvin.

– Nyt on vuorossa erittäin tasokkaat karsintakilpailut, eikä vähiten sen takia, että Lappeeseen tulee maailman parhaimpiin tammoihin kuuluva Mascate Match, iloitsee Tamminen.

HIFK:n tamma karsintojen kuumin hevonen

Torstain ehdoton vetonaula onkin Raviliiga HIFK:n omistama Mascate Match. Pekka Korven valmentama ja ohjastama nelivuotias tamma on tehnyt kilpailuissa selvää jälkeä. On näyttänyt siltä, että voitot ovat tulleet helposti, jopa puolivaloilla juosten. Viimeinen täysosuma tuli derbyn voitosta ja voittosumma on ennen tammakilpaa jo yli 600 000 euroa.

Villinmiehen Tammakilpaa on ajettu jo vuodesta 1981 saakka ja ohjastajien kunniataulussa on yksi erikoisuus. Lähes kaikki suurkilpailut pitkällä urallaan voittanut Korpi ei ole kertaakaan tammakilpailua onnistunut vielä voittamaan.

– Derbyn jälkeen ei ole tammalla kovaa ajettu, ja suurimman osan näistä välipäivistä se on vain kävellyt tarhassa. Starttiväli on ehkä hieman lyhyt, mutta luotan siihen, että tamma jatkaa omalla tasollaan. Mutta ensin on tietenkin karsintalähtö selvitettävä ennen kuin kannattaa finaalia ajatella, Korpi tuumii kilpailun alla omaan rauhalliseen tyyliinsä.

Mika Strandén Antti Tamminen seisoo maalisuoralla, jossa ratkotaan pian Villinmiehen Tammakilvan voittajat.

Tämän vuoden liigatammat ovat muutenkin hyvin esillä. Karsintoihin ovat selviytyneet myös Raviliiga Pelicansin Piece Of Glory. Jukureiden Tingaling ja kotiradan Raviliiga SaiPan Royal Date.

Lämminveritammojen karsintoja ajetaan neljä kappaletta ja erittäin tasaisia suomenhevostammojen karsintoja kaksi lähdöllistä. Kotiradan hevosista Royal Daten lisäksi karsinnoissa ovat mukana Lex Liberty, Whisper Dell ja Ushma.

Ei uusia koronarajoituksia Lappeenrannassa

Mikkelin lauantaiset Toto76-ravit joudutaan ajamaan Mikkelin koronatilanteen takia ilman yleisöä, mutta Lappeessa päästään torstain kilpailut ajamaan ilman uusia rajoituksia.

– Lappeessa eivät koronaohjeet ole tuoneet uusia rajoituksia yleisön suhteen. Keskusjärjestöstä saadun ohjeen mukaan yleisö- ja tallialue on erotettu toisistaan, eli yleisö ei pääse tallialueelle eikä tallialueelta pääse yleisöalueelle. Turvavälit on pidettävä riittävinä ja käsihygieniasta on huolehdittava. Eikä tietenkään sairaana saa tulla raveihin. Raviradalla on kuitenkin hehtaaritolkulla tilaa, joten turvaohjeita pystytään kyllä hyvin noudattamaan, kertoo Tamminen.

Finaaleissa palkitaan viisivuotiaiden suomenhevostammojen voittaja 30 000 euron ja nelivuotiaitten lämminveritammojen voittaja 52 500 euron ykköspalkinnolla.