Kolumni: Katukoripalloa on lauantaina tarjolla koko päiväksi, mutta aamupäivällä esiintyvät tapahtuman todelliset tähdet

Lappeenrannan satamatorilla voi nähdä lauantaina todellista tähtiloistoa – ainakin jos jaksaa raahautua paikalle jo aamupäivällä. Silloin katukoripallon SM-kiertueen turnauksessa pelataan junioreiden ja naisten sarjojen ottelut.

Joku saattaa hymähtää edellä mainituille sanoille, mutta jos vaivautuu vähän joukkueiden nimilistoja vilkaisemaan, erottuu naisten sarja selkeästi edukseen.

Mukana ovat muun muassa: Veera Pirttinen, Lotta-Maj Lahtinen, Roosa Kosonen, Anni Mäkitalo ja Sara Rokkanen. He kaikki ovat maajoukkueesta tai vähintään Catzista tuttuja nimiä.

Iltapäivällä ja alkuillasta pelattavan miesten sarjan puolella on muutamia Korisliigasta ja paikallisesta NMKY:sta tuttuja nimiä. Heidän meriittinsä kalpenevat kuitenkin nimekkäimpien naisten rinnalla. Jollekin saattaa juolahtaa mieleen myös muutaman illan huipentavassa FUN-sarjassa pelaavan pelaajan nimi, mutta he ovat jo pelaajauransa päättäneitä jäähdyttelijöitä.

Asetelma kuulostaa samalta kuin festivaalit, joissa JVG ja Apulanta pistettäisiin soittamaan päivällä, ja illan huipentaisi Mamba tai vaikkapa Tauski.

Yhdeksän tunnin urakka

Turnauksen aikataulua on perusteltu sillä, että yleisölle halutaan tarjota huipputason otteluita pitkin päivää. Ajatus on sinällään hyvä, mutta käytännössä kummallinen. Harva katsoja jaksaa notkua kentän laidalla yli yhdeksää tuntia, kun nykyajan hektisessä maailmassa jopa kahden tunnin uhraaminen yhteen asiaan on monesti ylitsepääsemättömän vaikeaa.

Aiemmin kesällä pelatussa Helsingin turnauksessa naisten ja miesten sarjat oli laitettu sentään hieman lomittain. Siellä molempien sarjojen loppuottelut pelattiin reilun parin tunnin sisällä.

Lappeenrannassa vastaava aikaväli on yli neljä tuntia, ja naisten finaali pelataan jo ennen miesten turnauksen aloitusheittoa. Helsingissä nämä sarjat olivat myös nimilistoiltaan huomattavasti tasapainoisempia kuin Saimaan rannalla.

Tapahtuman todellisten tähtien onneksi satamatorilla riittää orastavaa trafiikkia jopa aamuisin. Huomattavasti useampi vedyn syöjä saattaisi pamahtaa paikalle oikeaan aikaan, jos koripallotapahtumaa olisi markkinoitu ahkerasti. – Itse kuulin turnauksesta, kun selasin kotimaiseen koripalloon keskittyvää Basket.fi -sivustoa.

Jos joku ei siis vieläkään tiennyt, niin tässä tärkeimmät: Naisten ratkaisuottelut pelataan lauantaina satamatorilla kello 11:n ja 13:n välillä. Menkää siis silloin torille!