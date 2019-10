Kolmen korjaajan partio laittaa SaiPan junioritoimintaa kuntoon — Jussi Markkanen tuo Liiga-SaiPaa lähemmäs juniori-SaiPaa, koska se on seuralle elinehto

SaiPan junioritoiminnan johtaminen on ollut viime vuosina osin tuuliajolla. Vesa Torikka, Sami Nikkinen ja Antti Weckström ovat kunnostaneet seuraa keväästä asti. Työ on vasta alussa, mutta tavoite on selvä: SaiPa laitetaan uuteen nousuun.