SaiPan Ahti Oksanen kummajaisestaan: "Olin yrittänyt viimeiset kymmenen vuotta, että saisin tuollaisen propelikiekon pomppaamaan maalivahdin edessä. Nyt se kerrankin pomppasi" HPK-vahti Emil Larmia osuma korpesi vielä pelin jälkeenkin sen verran, että hän paiskoi mailansa pukukoppikäytävän seinälle matkalla koppiin. kai skyttä Talven edetessä lentoon päässyt Ahti Oksanen johtaa SaiPan maalipörssiä 14 osumalla. Arkistokuva on kauden aiemmasta HPK-ottelusta.

SaiPan Ahti Oksanen pisti lauantaina kiekon kahdesti HPK:n tyhjään maaliin, alussa ja lopussa.

— Ei se ehkä ihan tyhjiin mennyt, vaikka olihan nuo kaksi vähän sellaisia likaisempia maaleja, mutta kelpaa nekin, SaiPa-laituri kuvaili osumiaan.

Ei se ehkä ihan tyhjiin mennyt, vaikka olihan nuo kaksi vähän sellaisia likaisempia maaleja, mutta kelpaa nekin. -Ahti Oksanen

Ensimmäinen niistä kuuluu varmasti kauden erikoisimpiin maaleihin. Oksanen heitti kiekon alivoimalla omasta päästä kohti HPK:n maalia, maalivahti Emil Larmi kompuroi tieltä pois ja kiekko sujahti maaliin, kun peliä oli käyty pari minuuttia.

— Olin yrittänyt viimeiset kymmenen vuotta, että saisin tuollaisen propelikiekon pomppaamaan maalivahdin edessä. Nyt se kerrankin pomppasi.

Epäselväksi jäi, miten oliko mies miten tosissaan.

Huolimattomasti tilanteen pelannutta HPK-vahti Larmia osuma korpesi vielä pelin jälkeenkin sen verran, että hän paiskoi mailansa pukukoppikäytävän seinälle matkalla koppiin.

Oksanen keikkuu tällä hetkellä SaiPan maalipörssin kärjessä 14 osumalla. Keltapaitojen toisen maalin lauantaina piiskanneella Topi Nättisellä on 12 maalia.

SaiPa riisti HPK:lta viikonvaihteen kahdessa kohtaamisessa täydet kuusi pistettä. Voitot olivat erittäin tärkeitä, sillä hämeenlinnalaiset olivat tehneet kovaa nousua kohti alempaa pudotuspeliviivaa.

Joko SaiPan pudotuspelipaikka on kirkossa kuulutettu?

— Mietitään sitä sitten, kun on pari kierrosta jäljellä. Sen verran on pelejä vielä jäljellä, että jaossa on aika isoja pistemääriä, Ahti Oksanen totesi.