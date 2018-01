Kysymykset: Maistuisiko muutto Huhtiniemestä Muukkoon jousiampujille Lappeenrannassa? Jarmo Hämäläinen Arkistokuva heinäkuulta vuonna 2002, jolloin Saimaan Jousen Matti Hatava harjoitteli Huhtiniemen radalla. Hatava edusti Suomea Pekingin olympialaisissa vuonna 2008. Saimaan Jousen nykyisistä urheilijoista Ida-Lotta Lassila osallistui viime viikonloppuna maailmancupin osakilpailuun Ranskan Nimesissä.

Lappeenrannan kaupunki pohtii jousiammunnan ulkoradan rakentamista Muukon ampumaurheilukeskukseen. Tällöin jousiammunnan ulkorataharrastaminen siirtyisi Muukkoon Huhtiniemestä, jossa jousiammuntapaikka on ollut laskettelurinteiden juurella.

Huhtiniemeen rakennettiin viime kesänä frisbeegolfrata, minkä jälkeen laskettelurinteiden yläosissa ja siten jousiammuntaradan taustalla alkoi liikkua merkittävästi enemmän ihmisiä kuin ennen. Sittemmin frisbeegolfrataa muokattiin jousiampumaradan kannalta suotuisammaksi.

Mitä jousiampujat ajattelevat kaupungin ehdotuksesta jousiammuntaradan rakentamisesta Muukkoon, Saimaan Jousen puheenjohtaja Toni Klami?

— Onhan Huhtiniemi vähän enemmän pelipaikoilla kuin Muukko. Matkaahan Muukkoon tulee. Toisaalta onko se myöskään oikeaa kaupungin rahojen kohdistamista, että jo olemassaolevan radan tilalle tehdään kokonaan uusi. Toki se on kaupungin rahoissa pisara meressä. Olemme olleet erittäinkin tyytyväisiä Huhtiniemen rataan.

— Muukon plussapuolena on se, että alue on iso. Sinne saa myös 3D-radan, eli maastoradan korkeuseroilla.

Minkälainen paikka Huhtiniemi on ollut jousiammunnan näkökulmasta?

— Huhtiniemessä on tällä hetkellä yksi Suomen parhaista jousiammuntaradoista. Se on erinomaisen hyvällä paikalla, nurmikenttä ja tähän mennessä turvallinenkin. Siinä on Saimaa vieressä ja siten vähän tuuliolosuhteitakin, jotka vaihtelevat myös kisoissa. Paikkana se on vain niin tosi hyvä.

— Jousiammunnan ja frisbeegolfin yhteiselo onnistuisi siellä hyvin pienillä järjestelyillä.

Jousiammunnan sisärata on Lappeenrannassa urheilutalon alimmassa kerroksessa. Kaipaako se jotain erityisiä uudistuksia, jotka olisi mahdollista tehdä urheilutalon peruskorjauksen yhteydessä?

— Kaupunki on kysellyt hyvissä ajoin asiasta, vaikka meillä ei erikoistarpeita oikein olekaan. Periaatteessa sinne on tulossa kaikki tarpeellinen, mutta se menisi ihan vaikka näköisenään jatkossakin. Se on jousiammunnalle tosi hyvä sisärata: on tilaa ja oikein hyvät taustat. Muualla Suomessa vastaavankokoisissa kaupungeissa lajin harrastajat voivat joutua ampumaan jossain käytävässä, kuten Kouvolassa kuntotalolla.