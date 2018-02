Veiterän ja Mikkelin Kampparien välisestä loppuottelusta on luvassa kunnon urheilujuhla Kisapuistoon — Kapteeni Hauska mielissään: "Tulee varmasti ikimuistoinen lauantai" Lappeenrannassa ei ole koskaan aiemmin pelattu miesten jääpallofinaalia. Kai Skyttä Kapteeni Janne Hauska oli yksi Veiterän monista onnistujista keskiviikkona Porvoon Akillesta vastaan.

Janne Hauska pääsee kokemaan Veiterän kanssa ensi viikolla yhden urheilijan unelmista. Hauska luisteluttaa kapteenina joukkueensa kotiyleisön eteen Kisapuistossa jääpallon Suomen mestaruuden ratkaisevaan loppuotteluun Mikkelin Kamppareita vastaan.

Hauska on Veiterän oma kasvatti, mutta on pelannut myös Kamppareissa ja tietää ytimiään myöten, kuinka erityinen tapaus Kisapuistossa on luvassa.

— Tulee varmasti ikimuistoinen lauantai. Lappeenrannassa ei ole pelattu koskaan miesten jääpallofinaalia. Tehdään siitä kaikin puolin hieno tapahtuma, Hauska totesi keskiviikkona, kun Veiterä oli selvittänyt tiensä finaaliin päihittämällä Porvoon Akilleksen.

Kapteeni Hauska teki itse kolme maalia, kun Veiterä voitti Akilleksen kolmannessa välieräottelussa lukemin 6—1 (3—0). Hauska sivuutti omat onnistumisensa ja korosti Veiterän tekevän kaiken yhtenä joukkueena.

— Finaaliin pääsy oli tässä tavoitteemme. Olemme pelanneet hienosti, mutta mitään emme ole vielä voittaneet. Toivottavasti kymmenes päivä olemme hymyssä suin.

Akilles ei pystynyt välieräsarjassa parhaimpaansa. Porvoolaisilta oli edelleen sivussa puolenkymmentä avainpelaajaa. Varsinkin maajoukkuemies Ville-Veikko Angeria ja lajilegenda Sami Laakkonen olisivat kunnossa ollessaan lujittaneet joukkuetta merkittävästi.

Tosin Veiteräkin ratkaisi finaalipaikan ilman flunssaista tehomiestään Eetu Peuhkuria, joka seurasi ottelua kynsiään pureskellen kuuluttamosta.

Aleksi Seppänen tuurasi Peuhkuria jään puolella mallikkaasti. Seppänen kunnostautui keskikaistan pallonriistäjänä ja antoi pelintekovastuuta ottelun alkupuolella Tomi Hauskalle, kunnes otti lämmettyään vahvaa roolia siinäkin.

— Tällä hetkellä pärjäämme, puuttui meiltä kuka vain, Hauska sanoi.

Veiterä malttoi koputtaa oveen niin kauan, kunnes se avautui. Akilles puolusti vetäytyvällä ohjauspelillä, jota kotijoukkue mursi hyökkäämällä monipuolisesti.

Hauskan lisäksi maalinteossa onnistuivat Emil Fedorov, Seppänen ja rangaistuslyönnistä Santtu Nurmi, jolle osuma oli kauden ensimmäinen.

— Tarkoitus oli saada revittyä vastustajan puolustusta välillä leveäksi ja välillä pitkäksi, jolloin sinne syntyy aukkoja, Hauska totesi.

Veiterän joukkueenjohtajalla Lauri Segermanilla on 47 jääpallovuoden perspektiivi siihen, kuinka ainutlaatuinen kokemus Kampparien kohtaaminen SM-finaalissa Kisapuistossa tulee olemaan.

Seura aikoo rakentaa Kisapuiston juhlakuntoon suurta yleisöä varten. Lisäkatsomoita on jo tilattu.

— Siitä tulee hieno päivä. Nämä muutamat vuodet tämän joukkueen parissa ovat olleet aivan uskomattomia. Olen nähnyt, miten nuo pelaajat sitoutuvat tekemiseen. Se on ollut niin iso asia.

Segermanin mukaan Akilles teki keskiviikkonakin pelistä hyvän, mutta tällä kaudella Veiterän vahvin vastus kotimaassa on ollut juuri Kampparit.

— Päällä on hirveä nälkä viedä se kannu. Hienohan se olisi nostaa täällä kotona ylös, Segerman totesi.

Segerman totesi saman kuin Hauskakin: Veiterä ei ole vielä voittanut mitään.

— Tällaiset ottelut ovat urheilijan ja jääpallon kulta-aikaa. Näistä pitää ottaa kaikki ilo irti ja nauttia. Keskitytään olennaiseen.