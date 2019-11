Mika Heinon ura jatkuu liigaseura FC Lahden valmennustiimissä — "Tuntui siltä, että Lahti oikeasti haluaa minut sinne"

Lappeenrantalainen Mika Heino liittyy miesten jalkapalloliigassa pelaavan FC Lahden valmennustiimiin. Heino, 51, toimi neljä viime vuotta PEPO Lappeenrannan päävalmentajana miesten Kakkosessa ja aiemmin seuran nuorisopäällikkönä vuosina 2009—2011.

Heino on FC Lahdessa kokopäiväinen valmentaja.

— Tuntui siltä, että Lahti oikeasti haluaa minut sinne. Vaikuttaa siltä, että seurassa on hyvä tekemisen meininki päällä. On mielenkiintoista ja mukavaa lähteä ottamaan niitä haasteita vastaan.

FC Lahdessa Heino tulee toimimaan uuden päävalmentajan Ilir Zenelin kakkosmiehenä joukkueen valmennuksessa sekä vastaamaan pelaajien fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä.

Lisäksi Heino osallistuu Lahdessa FC Reippaan fyysisen valmennuksen linjaamiseen sekä FC Lahden pelaajapolkujoukkueiden fyysisen harjoittelun toteuttamiseen A-pojista P14-ikäluokkaan.

Valmentamista omilla vahvuuksilla

FC Lahden valmennustiimiin kuuluvat Heinolle entuudestaan tutut Joni Kallioinen, Toni Lindberg ja tietenkin Ari Korhonen, jonka Heino tuntee jo LAUTP-ajoilta pelaajana ja maalivahtivalmentajana.

— Meillä on käytännössä viiden valmentajan tiimi, jossa työnjako on hyvin selkeää. Jokaisella on oma vahva osa-alueensa, jolla pystymme tukemaan toisiamme ja joukkueen kehittämistä.

Erityisen motivoivaksi Heino kokee mahdollisuuden päästä keskittymään Lahdessa jalkapallon fyysisen valmennuksen ydinasioihin.

— Se ei ole pelkästään voimaa ja nopeutta, vaan liittyy koko pelin kuvaan. Kaikki nivoutuvat yhteen.

PEPO-aikaan verrattuna työnkuvan muutos on todella suuri.

— PEPOssa päävalmentaja teki suunnilleen kaikkea viestinnästä alkaen.

Lahdessa videovalmennus ja vastustajien tarkkailu on myös muiden valmentajien harteilla.

— Kuuntelen analyysit ja teen niiden pohjalta omaa työtäni.

Heino kokee, että hänen täytyy päivittää fyysisen valmennuksen tietotaitoaan, sillä Kakkosen joukkueen päävalmentajana aikaa alan tuoreimpien virtausten seurantaan oli käytettävissä rajallisesti.

Esimerkkeinä hän ottaa pelaajien palautumisen ja harjoitusten intensiteetin seurannan, joihin FC Lahdessa on tarjolla myös mittareita.

— Otan osittan menetettyä gäppiä kiinni. Pystyn terävöittämään osaamistani, mihin on nyt hyvin mahdollisuuksia. Pystyn tekemään täsmätyötä kaikin puolin.

Käytännössä FC Lahden päävalmentaja Zeneli ja Heino suunnittelevat yhdessä harjoitukset ja yksittäiset harjoitteetkin. Heinon tehtävä on miettiä niiden optimaaliset kuormitukset ja juoksumatkat pelaaja- ja joukkuetasolla.

Tulevan työnsä pohjaksi Heino käyttää vertailutietoja esimerkiksi siitä, minkälaiset eri nopeuksilla juostut matkat Veikkausliigassa ovat verrattuna muihin maailmalla pelattaviin sarjoihin.

— Olemme jonkun verran intensiteetissä jäljessä vaikka sitä, mitä se on vaikka Hollannissa. Pääsen selkeästi kehittämään suomalaista futista.

Otto Ponto Mika Heinosta tuli Kultsu FC:n päävalmentaja huhtikuussa vuonna 2015, kun talvikaudella ruorissa ollut Paul Waites irtisanottiin.

Linkki Lahteen oli jo vuosien takaa

FC Lahti oli kiinnostunut Heinon palveluksista jo Toni Korkeakunnaksen valmennuskaudella 2011—2013. Seuralla ja Heinolla on säilynyt yhteys siitä asti.

Nyt FC Lahden taustaväki kysyi päävalmentajaksi palkatulta Zeneliltä, kysytäänkö vapaana olevaa Heinoa neuvotteluihin. Zeneli näytti vihreää valoa.

Yhteydenotto tuli FC Lahdelta, mutta Heino pääsi vaikuttamaan paljon omaan työnkuvaansa. Heino esitteli seuralle omat ajatuksensa fyysisen valmentajan roolista ja seuran edustajat totesivat etsivänsä juuri sitä, mitä Heinolla on tarjota.

— Olimme samalla kartalla saman tien. Se vakuutti itsenikin.

Zenelin kanssa Heino oli keskustellut aiemmin puhelimitse, kun tämä oli FC Espoon valmentajana. Ensimmäisen kerran he tapasivat kasvotusten kolmisen viikkoa sitten.

Keskustelu kesti muutaman tunnin.

— Ajatusmaailmamme ovat hyvin samanlaiset. Minä pystyn tukemaan häntä omilla vahvuuksillani, mutta uskon hänen pystyvän opettamaan minua ymmärtämään peliä taas vähän enemmän.

Liiga tuttu Heinolle jo vanhastaan

Heinolle kyseessä on paluu liigatasolle, sillä hän toimi myllykoskelaisen MYPAn fyysisenä valmentajana seuran viimeisinä liigavuosina vuosina 2010—2014.

MYPAssa Heino teki valmennustyötään harjoituskaudella kolmena päivänä viikossa ja pelikauden aikana kerran viikossa. FC Lahdessa hän on pelaajien kanssa päivittäin.

— Suomen liigaseurat ovat ottaneet tosi hyviä ja hienoja kehitysaskeleita, jos vertaa tilannetta viime vuosikymmeneen.

Heino myöntää, että hänelle on aiempina vuosina tarjottu valmennuspestejä tulevaa FC Lahti -työtä heikommilla resursseilla.

— Niillä resursseilla en olisi ehkä halunnut lähteä liigaankaan tekemään asioita. Tässä tapauksessa siitä ei ollut kahta sanaa. Toiminta on ammattimaista. Haluan olla mukana toiminnassa, jossa näen pystyväni kehittämään asioita ja kehittymään myös itse.

Mika Strandén Mika Heino lopetti PEPO Lappeenrannan miesten edustusjoukkueen päävalmentajana tämän kauden päätteeksi.

Etelä-Karjalasta pelaajia Lahteen?

Päävalmentaja-aika ensin joutsenolaisessa Kultsu FC:ssä ja sitten PEPOssa jalosti Heinon isoa kuvaa pelistä, mistä on hänelle hyötyä tulevassa työssä Lahdessa.

LAUTP on FC Lahden yhteistyöseura, mutta yhteistyön syventäminen muiden Heinolle tuttujen eteläkarjalaisten jalkapalloseurojen kesken ei ole ollut toistaiseksi esillä.

Kaakkois-Suomen pelaajat ovat kuitenkin Heinolle tuttuja.

— Jos täältä löytyy sopivia pelaajia, voimme viedä heitä taas eteenpäin esimerkiksi Lahden kautta.

Olisiko PEPOn Joel Laitinen pelaaja, jonka testaaminen voisi kiinnostaa FC Lahtea?

— En ota tuohon kantaa. Päävalmentaja on tehnyt siellä tiettyjä pelipaikkakohtaisia päätöksiä ja voi olla, että Jollun pelipaikoille on pelaajia jo valmiina.

Heino etsii seuraavaksi itselleen asunnon Lahdesta. Heino suuntaa seuraavaksi paikan päälle heti perjantaina, mutta varsinaisesti työ ja harjoitukset alkavat 2. tammikuuta.

Liigassa Heino pääsee seuraamaan aitiopaikalta, kuinka miesten maajoukkueen pääsy EM-lopputurnaukseen vaikuttaa suomalaiseen huippujalkapalloiluun lyhyellä aikajänteellä.

— Uskon, että Palloliiton uusien linjauksien jälkeen seuratkin hyötyvät lopputurnauspaikasta ihan taloudellisestikin ja sitä kautta toiminnallisesti. Se on siinä suhteessa äärimmäisen hyvä juttu.

Juttua muokattu klo 13.27: Juttua pidennetty ja lisätty Heinon kommentteja