NST on lähellä joutua karsimaan sarjapaikastaan

Päätöserän sulaminen tietää NST:n kevääseen todennäköisesti lisäpelejä. NST hävisi naisten salibandyliigan B-sarjassa Kuopion Welhoille 3–5 (1–0, 2–1, 0–4).

Welhot pitää hallussaan viimeistä karsinnat välttävän joukkueen paikkaa neljän pisteen erolla NST:hen. NST:llä on kaksi ottelua pelaamatta.

– Ei kyllä huvita ne pelit yhtään, mutta pakkohan se on kun ei osata voittaa, kommentoi NST:n päävalmentaja Joonas Haapala.

– Viimeinen erä oli heikko. Kaveri oli parempi silloin kun alettiin pelata voitosta, hän näki.

Päätöserän hiipuminen

Veera Lokka teki NST:lle kaksi maalia ja syötti yhden. Niiden turvin NST pääsi päätöserään 3–1-johdossa.

Haapala toivoi että joukkue olisi oppinut kahden ensimmäisen erän pallonmenetyksistä, joista takaiskuja ei syntynyt.

– Peli on aina sellainen tarina. Tapahtuu asioita 20 minuuttia, 40 minuuttia ja päätöserään lähdettäessä on toive, että jotain on niistä opittu matkan varrella. Tänään ei opittu, hän sanoi.

Welhot teki päätöserässä useamman maalin NST:n keskialueen pallonmenetyksistä. NST:n yritys hyökkäyspäässä oli väkinäistä.

– Oli puskemista ja vetoja pienestä kulmasta. Pitäisi malttaa enemmän, Haapala mietti.

Nyt on voitettava

NST haki viimeiset neljä minuuttia tasoitusta ilman maalivahtia. Silva Jääskeläinen joutui rikkomaan alimpana pelaajana, mutta siitä seuranneen rangaistuslaukauksen Miia Maaranen torjui. Viimeisen osuman Welhot teki tyhjiin.

– On tässä itselläkin aina peiliinkatsomisen paikka, kun tulee käkättimeen. En pystynyt riittävästi jeesaamaan, Haapala pohti.

Karsinnat välttääkseen NST:n voitettava molemmat jäljellä olevat ottelut, tasapisteissä NST:n kanssa oleva ÅIF ei saa voittaa Pirkkalan Pirkkoja ja viimeisellä kierroksella ÅIF:n on kaadettava Welhot.