Pitkän liigauran tehnyt lappeenrantalainen linjatuomari Henri Tukia laittaa pillin naulaan.

Tukian päätöksestä kerrotaan Liigan verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa.

Tukia kuului liigatuomarien ryhmään peräti 27 kauden ajan. Liigassa hän debytoi 21-vuotiaana syyskuussa 1993.

Kaikkien aikojen ottelutilaston ykkönen vihelsi 630 ottelussa.

SaiPan Ville Kohon jäähyväisottelun oli tarkoitus olla myös Tukian viimeinen liigaottelu, mutta perjantaina tehty päätös jäljellä olleen liigakauden peruuttamisesta kokonaan muutti nekin suunnitelmat.

– Kyllähän tästä varmasti jonkinlainen tyhjiö jää. Tämä on kuitenkin ollut aika pitkä pätkä jääkiekkoa ilman mitään isompia taukoja. Mutta toisaalta 40 vuoden ajan on joku muu määrittänyt vapaa-aikaani. Nyt on mahdollisuus tehdä jotain muuta, Tukia kertoo haastattelussa Liigan sivuilla.

Parhaat muistot nivoutuvat kokonaisuudeksi

Musiikki, kulttuuri ja kirjat ovat mieluisia harrastuksia, joihin en ole ehtinyt riittävästi panostaa. — Henri Tukia

Tukian uran parhaat muistot nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Erotuomariura on kasvattanut häntä erityisesti ihmisenä.

– En olisi varmaan hankkinut tällaista itseluottamusta ja itsetuntoa ilman tuomariuraa.

Tukian mukaan uran lopetuspäätös tehtiin jo hyvissä ajoin. Se on helpottanut myös lopettamiseen valmistautumisessa.

– Kaksi vuotta sitten keväällä puhuttiin (Liigan erotuomarijohtaja) Jyri Rönnin kanssa ja päätettiin asiasta silloin. Sanoin, että 25 vuotta kaukalossa olisi hienoa saada täyteen – jos vain pääsen testeistä läpi. On kiva lopettaa siinä vaiheessa, kun on vielä hyvässä kunnossa. Pelin vauhti kasvaa koko ajan. Se on karu realiteetti.

Tulevaisuutta ei ole vielä suunniteltu

Haastattelussa Tukia kertoo, ettei ole vielä suunnitellut tulevaisuuttaan erityisemmin.

– Jääkiekko vie niin paljon aikaa vuodessa ja on melkein aina mielessä. Pidän nyt varmaan sellaisen välivuoden lajista ja vedän henkeä. Musiikki, kulttuuri ja kirjat ovat mieluisia harrastuksia, joihin en ole ehtinyt riittävästi panostaa. Ja ruuanlaitto, se on mahtavaa.