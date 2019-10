Lappeenrantalainen kaukalopallotuomari Harri Lautala saavutti massiivisen rajapyykin — Peräti 4 000 ottelua viheltänyt Lautala on pysynyt aina uskollisena lajilleen

Harri Lautala aloitti tuomitsemisen kaukalopallossa jo vuonna 1983. Keskimäärin hän on viheltänyt 108 ottelua kaudessa.

Lappeenrantalainen kaukalopallon erotuomari Harri Lautala saavutti lauantaina 4 000 tuomaroidun ottelun rajapyykin Suomen cupin turnauksessa.

Lautalan viheltämien otteluiden määrä on tiettävästi yksi suurimpia Suomessa.

Lautala aloitti tuomitsemisen kaukalopallossa jo vuonna 1983. Tämä kausi on hänellä 37. pelikausi.

Lautala on ollut koko ajan lajiuskollinen kaukalopallolle. Hän on jakanut oikeutta niin kylä-, koulu-, puulaaki-, SM-sarjan ja eri turnauksien otteluissa sekä maaotteluissa.

— Laskujeni mukaan kaudessa on tullut keskimäärin 108 ottelua. Se on pyörinyt siinä 70—170 ottelun tahdissa. Pyyntöjä on tullut muun muassa Bandyliigaa viheltämään, mutta olen pysynyt kaukalopallossa, Lautala kertoo.

Lautala mietti kesällä lopettamista, mutta päätti vielä jatkaa. Hän kertoo uran jatkuvan kausi kerrallaan. Lautala on Imatran Erotuomarikerhon puheenjohtaja.