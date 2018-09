Jani Valkeapään mukaan IPV:llä on vielä keskustelut auki päättyneen kauden pelaajiston kanssa.

Huhumylly pesäpallon siirtomarkkinoiden yllä pyörii jo kiivaana, vaikka Superpesiksessä on päästy vasta välierävaiheeseen. IPV:n osalta pitkään lähes varmana uumoiltu Sami Partasen siirto Imatralle on vielä vailla sinettiä, samoin muun muassa Konsta Hyötyläisen ja Teemu Nurmion väitetyt IPV-kytkökset.

IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää arvioi imatralaisjoukkueen vaihtuvuudeksi 3—5 pelaajaa. Lähtijöitä ja tulijoita on liki samassa suhteessa, mutta nimistä ei vielä hiiskuta. Uutisia on kuitenkin odotettavissa jo tällä viikolla.

— Meille tulee vielä ulkopuolelta pelaajia, joiden nimiä emme voi vielä tiedottaa, koska heidän joukkueensa pelaavat vielä, Valkeapää paljastaa.

Matikan tilanne avoin

Valkeapään mukaan IPV:llä on vielä keskustelut auki päättyneen kauden pelaajiston kanssa. Esimerkiksi kapteeni Miikka Matikan tilanne on vielä avoin. Valkeapää sanoo, että IPV on hakenut ensi kauden joukkueeseen etenkin johtajuutta ja etenemisnopeutta.

Jatkosopimuksen IPV:n kanssa tehnyt Joona Sikiö ei ole jäämässä ensi kaudella oppipojan rooliin, sillä IPV aikoo koulia hänestä ykköslukkarin.

— Lähtökohta on, että Joona syöttää, Valkeapää sanoo.

Haminasta vapautui pelaajia

Lisää löylyä siirtomarkkinoille lienee vielä luvassa, kun Ykköspesikseen sunnuntaina tippuneesta Haminasta vapautuu pelaajia muihin joukkueisiin. Kiinnostavimpia nimiä ovat kokenut Pasi Rajala, vaihtajaässä Juha Toikka ja IPV:ssä kaudella 2017 pelannut etenijä Lauri Kaartokallio.

Lisää pelaajia saattaa vielä vapautua, jos Alajärvi häviää karsinnassa Tampereelle. Ottelusarja on neljän ottelun jälkeen tasatilanteessa 2—2.