Juhlakalu Jussi Markkanen odotetusti SaiPan maalilla juhlaottelussa — Koko joukkue luistelee alkulämmittelyyn Markkasen pelipaidoissa AOP All Over Press/Jaakko Stenroos Jussi Markkanen pelaa uransa viimeisen runkosarjaottelun perjantaina. Arkistokuva.

Jussi Markkanen luistelee odotetusti perjantai-iltana SaiPan runkosarjan päättävään otteluun joukkueen ykkösvahtina.

Markkanen saa päättää runkosarjaurakkansa täyden Kisapuiston katsomon edessä, sillä hallin istumapaikat olivat jo perjantaina iltapäivällä lähes loppuunmyyty. Seisomakatsomossa tilaa oli vielä jonkin verran.

Markkanen ilmoitti helmikuussa päättävänsä upean pelaajauransa tähän kauteen. Perjantaina SaiPa juhlistaa Markkasen uraa juhlaottelulla runkosarjan päätöskierroksella Mikkelin Jukureita vastaan.

Markkasen pelikunto on ottelun alla pieni arvoitus. Loukkaantumisista pitkin kautta kärsinyt maalivahti on pelannut viimeksi 3. tammikuuta. Tuolloin Lukkoa vastaan saldoksi kertyi kahdeksan torjuntaa ja kolme päästettyä maalia. Peliaikaa kertyi 28 minuuttia ja 44 sekuntia.

Perjantaina tuo on kuitenkin sivuseikka, sillä koko Kisapuisto haluaa vain nähdä sankarinsa vielä kerran tositoimissa.

Markkasen ura toki jatkuu SaiPan mukana ensi viikolla alkavissa pudotuspeleissä, mutta tuolloin ykköstorjujan roolissa nähdään itseoikeutetusti Frans Tuohimaa, joka saa perjantaina myös kaivattua lepoa.

Kakkosvahtina luukkua aukoo perjantaina Niclas Westerholm.

Puolustuksessa puutetta

SaiPa saa runkosarjan päätökseen mukaan pelikiellosta vapautuneen Jonatan Tanuksen. SaiPan kauden toiseksi paras pistemies hyökkää tutussa kolmosketjussa David Goodwinin ja Topi Nättisen kanssa.

Sivussa sen sijaan on ykkösketjun keskellä normaalisti nähty Cody Kunyk, jota paikkaa Saku Salminen. Salmista nelosketjun keskellä tuuraa Jypistä SaiPaan siirtorajalla tullut Arttu Likola. Sivussa ovat myös Roy Radke sekä jo pitkään loukkaantuneena ollut Anssi Löfman.

SaiPan puolustus on pudotuspelien alla ohentunut huolestuttavasti. Sivussa ovat loukkaantumisten takia runkopuolustajat Per Savilahti-Nagander ja Lauri Taipalus. Lisäksi poissa on jo kolmatta ottelua peräjälkeen Lasse Lappalainen, jonka tilanteesta SaiPa ei ole tiedottanut mitään. Lappalainen pelasi viimeksi torstaina 1. maaliskuuta, kun SaiPa kärsi Porissa 5—1-tappion Ässille.

Runkosarjan sijoituksiin perjantain ottelulla ei ole vaikutusta. SaiPa sijoittuu runkosarjassa seitsemänneksi ja Jukurit sijalle 13. Niinpä Kisapuiston illassa voidaan keskittyä yksinomaan tärkeimpään, SaiPa-legenda Markkasen juhlimiseen.

Juhlallisuuksia luvassa

Markkasen juhlaottelun kunniaksi hallissa on tarjolla myös erityistä ohjelmaa. Juhlapäivä näkyy jo ennen ottelua muun muassa alkulämmittelyssä, johon SaiPan pelaajat luistelevat Markkasen nimeä ja pelinumeroa kantavissa paidoissa.

SaiPa kertoi asiasta Twitterissä. Jos twiitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ennen ottelua Markkanen kuulutetaan jäälle viimeisenä. Ottelun päätyttyä on vuorossa Markkasen palkitseminen ja Markkasen kiitokset yleisölle.

Markkaselle on ennen ottelua satanut kiitoksia ja onnitteluja myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Imatran Pallo-Veikot muisti Markkasta Twitterissä.

Jos twiitti ei näy, voit katsoa sen täältä.

SaiPa tänään

Maalivahdit

Jussi Markkanen

(Niclas Westerholm)

Puolustajat

Vladimir Denisov — Henry Maarnela

Urho Vaakanainen — Brett Carson

Kalle Maalahti — Jere Sneck

Hyökkääjät

Ahti Oksanen — Saku Salminen — Curtis Hamilton

Kim Strömberg — Ville Koho — Joni Nikko

Jonatan Tanus — David Goodwin — Topi Nättinen

Valtteri Virkkunen — Arttu Likola — Sebastian Sjöholm