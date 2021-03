Catz tarrasi viimeiseen pudotuspelisijaan ennen päätöskierrosta, iloinen hyökkäyspeli katkaisi kuuden ottelun tappioputken Tampereella

Catz Lappeenranta rohmusi keskiviikkona Tampereella kauden ennätyspisteensä ja nousi jälleen pudotuspelijoukkueiden kastiin, kun runkosarjaa on pelaamatta yksi kierros.

Catz myöhensi sarjajumbo Pyrintöä pistein 94–65. Voitto katkaisi kissojen kuuden ottelun tappioputken Naisten korisliigassa.

– Olemme pystyneet hyökkäämään aika hyvin viime peleissä. Nytkin ainoastaan 13 menetystä ja 24 syöttöä. Tulivoimaa ja potentiaalia on ollut koko ajan, mutta on ollut vain niin rikkonaista. Puolustuspäässä on parantamista, summasi Catzin päävalmentaja Mika Haakana.

Kosonen ja Pirttinen iskussa

Edellisessä ottelussa uransa ennätyspisteet (35) tehtaillut Roosa Kosonen oli hyvässä iskussa myös Pyynikin palloiluhallissa. Nuori Catz-kippari lähenteli jo avausjaksolla tuplatuplaa heittämässä 12 pistettä ja ottamalla kahdeksan levypalloa. Myös sentteri Mariah King saalisti avausjaksolla kaksinumeroiset pisteet (11).

Hienoa, että tällaisia pelaajia on kasvanut, vaikka tämäkin on tullut jo moneen kertaan sanottua. Veera on ollut koko kauden varmaan yksi sarjan parhaista pelaajista jenkitkin mukaan luettuna. — Mika Haakana

Kososen tuplatupla toteutui toisella jaksolla, ja hänelle kirjattiin ottelussa 18 pistettä ja 11 levypalloa. Pisteissä Veera Pirttinen (21) ja King (19) porhalsivat kuitenkin toisella jaksolla Catz-kapteenin ohi. Myös Pirttisen tuplatupla oli lähellä, sillä kaksinumeroisten pisteiden lisäksi hän antoi ottelussa kahdeksan korisyöttöä.

– Hienoa, että tällaisia pelaajia on kasvanut, vaikka tämäkin on tullut jo moneen kertaan sanottua. Veera on ollut koko kauden varmaan yksi sarjan parhaista pelaajista jenkitkin mukaan luettuna, Haakana totesi.

Kilpajuoksua ToPon kanssa

Catz taistelee viimeisestä pudotuspelipaikasta ToPon kanssa. Helsinkiläiset hävisivät keskiviikkona Kouvottarille ja ovat kaksi pistettä Catzin takana ennen runkosarjan viimeistä kierrosta. Catz kohtaa lauantaina kotisalissa EBT:n, ToPo pelaa vieraissa Forssan Alkua vastaan. Vastustajat ovat sijoilla kolme ja neljä. Kolmikertaisessa sarjassa tasapisteissä sijoituksen määrittää keskinäiset ottelut, ja ne ovat ToPon eduksi 2–1.

– Kaikki on ihan omissa käsissä. Jos hoidamme oman homman, pelit jatkuvat varmuudella tiistaina. Toivottavasti pääsisimme vielä jatkamaan kautta, Haakana odottaa.