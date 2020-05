Jyrki Hankaniemi on juuri käynyt hakemassa OMT- ja liikuntakeskus Lehmukseen keltaisia etäisyystarroja. Koronan vuoksi suljettuna oleva kuntosali avataan 15.5. ja turvaväleistä pitää huolehtia.

Salin sulkeminen ja ryhmäliikuntatuntien katkos tiesi isoa lovea kassaan, sillä vakuutus ei menetystä korvaa.

– Tämä menee meidän pussista kaikki tällä erää, Hankaniemi sanoo.

Ei korvata

Keskeytys- tai epidemiavakuutus ei tuo helpotusta muidenkaan koronaviruksen kourissa olevien yrittäjien talousahdinkoon.

Määräys sulkea ravintolat koko maassa tai tietyllä alueella ei ole epidemiakeskeytyksestä korvattava tapahtuma. Elintarvikkeita käsittelevän yrityksen keskeytysvakuutus voidaan laajentaa kattamaan myös elintarvikkeisiin liittyviä epidemioita. Korvausten edellytys on, että keskeytyksen on määrännyt viranomainen. Kyse on silloin yhdestä paikasta, esimerkiksi ravintolasta, jossa on todettu salmonella tai tilasta, jossa on eläintautia.

Keskeytysvakuus taas korvaa taloudellisen vahingon, kun sen aiheuttaa esimerkiksi tulipalo tai konerikko.

Timo Mustalampi Tartuntauhka voi pahimmillaan johtaa koko työpaikan järeään desinfiointiin. Jyväskyläläinen crossfit-sali joutui desinfiointikaasutukseen.

Normaaliolojen vakuutukset

Finanssialan mukaan vain erittäin pieni osa vakuutuksista voi rajoitetusti korvata toiminnan keskeytymistä tilanteessa, jossa poikkeusoloissa annetulla lailla suljetaan kokonaan vaikkapa ravintola tai kahvila.

– Vakuutukset on rakennettu normaalioloihin, eikä niillä voida kattaa kaikkea liiketoimintaa, Finanssialan koronaohjeissa kuvataan.

Lainaa ei enää pystytä ottamaan, mitä Finnveran ja pankkien puolelta on ehdotettu. — Jyrki Hankaniemi

Hankaniemi odottaa vielä hallituksen päätöstä ja vastaantuloa tukitoimien osalta. Kiinteistön omistajan kanssa hän toivoo pääsevänsä sopuun vuokrajoustoista.

Yrityksen tulevaisuuden ratkaisee asiakkaiden paluu ja myynnin normalisoituminen.

– Lainaa ei enää pystytä ottamaan, mitä Finnveran ja pankkien puolelta on ehdotettu.

Pahimmillaan lisävakuudet vaatisivat yrittäjää paneman oman kotinsa peliin. Hankaniemen mukaan siihen pisteeseen saakka hän ei aio mennä, koska yrityksen tulevaisuus on joka tapauksessa edelleen epävarma ja epidemian kehityksestä riippuvainen.

Paluuta odotellaan jo

Hankaniemi sanoo, että suurin osa asiakkaista oli salin sulkeutuessa tyytyväisiä päätökseen. Kuukausimaksuja sulkuajalta ei ole peritty. Kun kotona olo on pidentynyt, yhä useampi asiakas on alkanut toivoa avaamista.

Lehmus avaa kuntosalinsa ensi viikolla ja aloittaa ryhmäliikuntatunnit kesäkuun alussa. Tarkoitus on hyväksikäyttää ryhmäharjoittelussa ulkotilaa Vapaudenaukiolla.

Sauna on poissa käytöstä, mutta suihkuihin pääsee. Tosin kotona suihkussa käyntiä suositellaan. Ryhmäliikunnan osallistujamääriä on rajattu ja tunteja vähennetty. Ryhmäliikuntasalien lattioihin on asetettu tarroja turvavälien pitämiseksi ja saliin pääsee rajoitettu määrä asiakkaita samaan aikaan.

Joka toisella kentällä

Huhtiniemen Forever-kuntokeskus avasi maanantaina suljetut kuntosalinsa ja tennis- ja sulkapallokentät. Sulkapalloa pääsee pelaamaan joka toisella kentällä ja salilaitteita on käytössä rajoitettu määrä. Suljettuina ovat edelleen salibandykenttä ja ryhmäliikuntatilat sekä saunat.

Klubijohtaja Tommi Jauho kertoi keskiviikkona odottavansa vielä omistaja Pihlajalinnan päätöstä, miten rajoituksia puretaan ja tiloja otetaan lisää käyttöön.

Lähteet: Finanssiala, If, Lähi-Tapiola, Pohjola ja Turva.