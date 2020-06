Kisapuiston jäähallien ja tekojään parkkipaikka on suljettu öiden ajaksi. Lappeenrannan liikuntajohtajan Pasi Koistisen mukaan lähialueen asukkaat valittivat parkkipaikan muuttuneen meluisaksi kokoontumis- ja kaasuttelu- ja kiihdytyspaikaksi, joten alue päätettiin rauhoittaa yöksi.

Suljetulla portilla on kyltti, jonka mukaan pysäköintialue on kiinni kello 23–07 välisen ajan. Koistisen mukaan viime viikolla tehty päätös päätös on voimassa toistaiseksi.

– Siellä on ollut yöllistä kilpa-ajoa ja rallia, Koistinen kuvaa.

Liikennemerkit eivät asiaan ole auttaneet, joten koko aukio päätettiin rauhoittaa portin taakse. Parkkikentän toisessa päädyssä ajon estää vain SaiPan pelien ajaksi avattava puomi.

Kai Skyttä Parkkipaikka on kiinni toistaiseksi öisin. Etenkin kesäyöt ovat houkutelleet kuskeja paikalle, mutta myös talviliukkailla liirailu on kiinnostanut autokuskeja.

Yörauha meni lähitaloista

Koistinen ei itse ole ollut paikalla touhua katsomassa, mutta lähitalojen asukkaat ovat siitä kärsineet ja valittaneet. Hiekkakentän keskellä UK-areenalle menee asvaltoitu tie, joka on houkutteleva kiihdytyskaista, mutta kurvailun jäljistä päätellen myös hiekka-alue on pöllynnyt. Osa liikennemerkeistäkin on ajoryöpytyksessä kaatunut, kun kurvi on mennyt pitkäksi.

Kisapuiston jäähallit ovat olleet kiinni, eikä niillä ole parkkipaikalle nyt tarvetta. Päähallissa pyörii SaiPan lounasravintola, mutta sen autoilevat asiakkaat mahtuvat hyvin hallin vieressä oleville parkkipaikoille.

UK-areena avaa verkkosivujensa mukaan ovensa taas 1. heinäkuuta. UK-areenassa on myös SaiPan toimisto, mutta se on kesälomien vuoksi kiinni juhannuksesta 27. heinäkuuta saakka.

Mopot lenkkipoluilla

Kesäajan ongelma on myös mopoilijoiden ajelu ulkoilureiteillä, myös päiväsaikaan, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Koistisen mukaan se ajelu on poliisiasia.

– Kesäaikaan tulee monenlaista häiriötä, Koistinen sanoo ja epäilee, että jonnekin muualle rälläys Kisapuistosta joka tapauksessa taas siirtyy.