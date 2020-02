Imatran kaupunki neuvottelee Stora Enson kanssa golfkentän maa-alueiden ostosta.

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina lisälistalta Imatran golf -yhdistyksen viikonvaihteessa tekemää uutta ehdotusta golftoimintaan liittyen.

Imatran golf ry tiedusteli sunnuntaina kaupungin ja Imatran seudun yritystilojen mahdollisuutta jättää yhteinen tarjous Stora Ensolle Imatran golfkentän ostamiseksi. Yhdistys esitti, että kaupunki ja yritystilat tekisivät tarjouksen maa-alueiden, rakennusten sekä golfkentän irtaimiston ostamisesta. Rantahovin rakennus ei kuuluisi tarjoukseen.

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka teki kokouksessa esityksen, että kaupunginhallitus valtuuttaisi kaupunginjohtajan sekä apulaiskaupunginjohtajan Kaisa Heinon neuvottelemaan sekä jättämään Imatran seudun yritystilojen kanssa tarjouksen Stora Ensolle golfkentän maa-alueiden, rakennusten ja irtaimiston ostamiseksi.

Vastaehdotus rajasi irtaimiston ulos tarjouksesta

Vilkkaan keskustelun jälkeen kaupunginhallituksen SDP:n ryhmä teki vastaehdotuksen. Ryhmä esitti, että neuvotteluvaltuutus koskee vain kiinteistön ostoa, ei irtaimistoa.

Asiasta äänestettiin, ja SDP:n ryhmän esitys voitti äänin 5-4. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen (sd.) kertoo, että heidän näkemyksen mukaan irtaimiston omistaminen kuuluu golfkentän pyörittäjän toimintaan.

– Emme nähneet sitä mahdolliseksi, että irtaimisto tulisi kaupungin omistukseen ja vastuulle, sanoo Nokelainen.

Kaupunginjohtajan mukaan edelleen tavoitteena on, että golftoiminta jatkuu Imatralla.

– Tahtotila on se, että golftoiminta voisi jatkua Imatralla. Se on tärkein asia ja oikeastaan ainut motiivi, miksi kaupunki on tässä mukana. Tulevan kauden osalta tässä alkaa jo olla kiire, sanoo kaupunginjohtaja Kai Roslakka.

Liiketoiminnan pyörittäminen golfseuran harkinnassa

Kaupunki ei ole vielä jättänyt Stora Ensolle tarjousta maa-alueista. Roslakan mukaan neuvotteluiden alkaminen riippuu siitä, syntyykö tästä sellainen kokonaisuus, mistä voidaan ylipäätään neuvotella.

– Varmaan heti huomenna katsotaan mikä tilanne on, ja mitä Imatran golf -yhdistys tulee tekemään asian suhteen.

Neuvotteluvaltuutus ei siis koske golfkentän irtaimistoa. Roslakka ei osaa vielä arvioida, vaikeuttaako se neuvotteluita.

– Kokonaisratkaisu edellyttää sitä, että silloin täytyy ostaa joku muu irtaimisto, jotta maan ja rakennusten ostaminen etenee, hän sanoo.

Neuvottelutaktisiin syihin vedoten Roslakka ei tässä vaiheessa halua puhua julkisesti mahdollisen tarjouksen suuruudesta.

Imatran golf -yhdistys lupasi antaa sitoumuksena vuokrata kenttä rakennuksineen ja tarpeistoineen kaupungilta tai Imatran seudun yritystilat -osakeyhtiöltä golftoiminnan jatkamiseksi Imatralla. Roslakka ei osaa sanoa, kuinka liiketoiminta tultaisiin jatkossa pyörittämään.

– Se on golfseuran harkinnassa. Olemme asiasta ihan yhtä kiinnostuneita, kuinka toiminta tullaan rakentamaan. Meillä ei ole vielä tässä kohtaa tietoa siitä.

Golfseuran puheenjohtajaa Anu Urpalaista ei tavoitettu maanantai-iltana kommentoimaan asiaa.