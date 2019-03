NST Lappeenranta paketoi miesten salibandydivarin 6—5-vierasvoitolla Tikkurilan Tiikereistä. Se tiesi nousujohteisen kauden pelanneille lappeenrantalaisille runkosarjan kolmatta sijaa.

Myöhemmin illalla suoritettiin puolivälierävastustajien valinta, ja hieman yllättäen NST pääsee pelaamaan runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittunutta ÅIF:ää vastaan.

Hyvät fiilikset on lähteä pudotuspeleihin. — Mika Valtonen

Välieriin vaaditaan kaksi voittoa ja pelit alkavat ensi viikonloppuna.

— Hyvät fiilikset on lähteä pudotuspeleihin. Pelimme on löytänyt oikeat uomat, mutta takki auki ei voi lähteä. Kaikki tulevat vastustajamme ovat todella haastavia. Heitä vastaan on väännetty tiukkoja pelejä, mutta vielä pitää pystyä pelaamaan aavistuksen verran paremmin kuin runkosarjassa, NST-luotsi Mika Valtonen totesi.

Valtosen mielestä NST:n esitys Tiikereitä vastaan oli ensimmäisessä erässä kohtalainen, toisessa aika heikko.

— Kuviteltiin varmaan, että hyviä maalipaikkoja voi syötellä ja rakennella kantapäillä seisoskelemalla, mutta Tikkurila rikkoi meidän avauspeliä ja pelaamista yleensäkin aktiivisella karvaamisella. Heillä on ihan taitava porukka. Jos vähän huonoissa paikoissa menettää palloja, he osaavat laittaa niitä maaliin.

Toisessa erässä mätettiin yhteensä yhdeksän maalia, mutta päätöserässä enää yksi, kun Otto Valavuo teki lappeenrantalaisten 6—5-voittomaalin reilut neljä minuuttia ennen päätöstä.

NST:n tehokkain ottelussa oli kolmesti viimeistellyt Juuso Kekki, joka voitti myös joukkueen sisäisen pistepörssin tehoin 24+13=37. Divarin pistepörssissä pistesaalis riitti 15:nneksi.